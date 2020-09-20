Как пройдет «Евровидение»-2021: организаторы разработали четыре сценария проведения конкурса

Европейский вещательный союз вовсю думает над тем, как пройдет Евровидение 2021 Фото: EAST NEWS

Коронавирус изменил все вокруг — и «Евровидение», которое многие призывали закрыть, отменить, игнорировать, переносить и так далее, тоже ждут изменения. Европейский вещательный союз вовсю думает над тем, как пройдет «Евровидение»-2021. Ведь covid-19 еще никто не отменил, Израиль ввел новые жесткие карантинные меры, а будущее ученые предсказывать не научились — потому на настоящий момент разработано сразу несколько сценариев развития событий. Если коротко, то все будет зависеть от введения в оборот вакцины от коронавируса. На которую очень надеются все — в том числе и организаторы шоу.

Сценарий 1. Позитивный: все, как раньше

Если пандемия не придавит мир второй волной, а ученые успеют протестировать и представить надежную вакцину от covid-19, то «Евровидение» пройдет в первозданном формате: ярко, красочно, громко и с десятками тысяч зрителей. Поскольку конкурс 2021 года решено провести в Голландии (в этом году шоу в этой стране не состоялось по понятным причинам) на арене Ahoy в Роттердаме, город будет открыт и для зрителей, и для артистов, и для делегаций. Все смогут спокойно гулять, наслаждаться музыкой и жизнью. А музыканты получат возможность репетировать.

Сценарий 2. Усеченный: соблюдай дистанцию

Если у организаторов конкурса будут опасения по поводу распространения коронавируса во время «Евровидения», то меры охраны здоровья чуть ужесточат. Условно говоря, проект проведут примерно так же, как проходят съемки шоу «Голос», «Поле чудес» и другие: шахматная рассадка, соблюдение социальной дистанции в полтора метра и строгий контроль за здоровьем — измерение температуры, санитайзеры, обработка поверхностей в зале и проч. Места в зале разыграют с помощью жребия. Если зритель оплатил билет, а ему не повезло, то деньги вернутся на счет.

Сценарий 3. Половинчатый: риск — благородное дело

Примерно в таком формате был проведен альтернативный вариант «Евровидения» весной этого года – специальный концерт Europe Shine A Light («Европа зажигает свет»). Очевидно, это была репетиция. Без конкурсной основы участники несостоявшегося шоу пели из дома, мило сидя на диванчиках. И никто не огорчился. Выглядело действо довольно-таки бодро.

Так вот, третий сценарий предполагает частичное участие артистов в шоу: те, кто окажется запертым в своей стране из-за ограничений, споет из дома. Остальные приедут.

Сценарий 4. Виртуальный: все вместе, но каждый у себя дома

При худшем развитии событий, если пандемия будет бушевать весной 2021 года, артисты начнут репетировать домашние выступления. Да, без красочной сцены, суперзвука и картинки, зато живыми и здоровыми. Технари «Евровидения» объединят каждую из трансляций в единый поток эфира — и мы впервые понаблюдаем за гигантской zoom-вечеринкой в режиме реального времени. Обкатают формат на детском «Евровидении-2020», которое пройдет 29 ноября в Польше.

Пока Европейский вещательный союз только прорабатывает возможные форматы проведения шоу, а решение будет принято в начале следующего года. Согласно планам EBU, полуфиналы «Евровидения-2021» должны состояться 18 и 20 мая, а финал — 22 мая. Возможно, Россию представит группа Little Big — модный питерский рейв-коллектив, конкурсная песня которого Uno набрала на официальном канале «Евровидения» в Youtube 152 миллиона просмотров — рекорд за всю историю шоу.

Утверждать участника шоу от России будет отборочная комиссия Первого канала, который и покажет конкурс в следующем, тьфу-тьфу, году.