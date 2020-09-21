Модель Наталья Водянова показала свадебное платье

Многодетная мама опубликовала фото и видео с торжества Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Водянова вот уже третий день находится в новом статусе. 19 сентября супермодель вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Свадебная церемония прошла в Париже. Молодожены предстали в простых и скромных нарядах. Никаких шлейфов, платьев в пол и бриллиантов-многокаратников напоказ.

Наталья Водянова для важного в своей жизни дня выбрала наряд от российского дизайнера и подруги Ульяны Сергиенко. Белое шелковое платье из новой кутюрной коллекции невероятно шло 38-летней модели. В тон ему она подобрала белые замшевые лодочки.

Жених надел синий костюм из тонкой шерсти, нежно-голубую рубашку и ярко-синий шелковый галстук. Кожаные ботинки в тон довершали модный лук 43-летнего Антуана Арно.

Модель и миллиардер расписались в парижской мэрии под личным контролем мэра города Анн Идальго. На выходе многодетную маму и ее супруга осыпали белыми лепестками роз.

Наталья Водянова и Антуан Арно состоят в отношениях с 2011 года. За это время у пары родились сыновья Максим и Роман. 1 января 2020 года Антуан и Наталья объявили о помолвке.

Антуан - сын мультимиллиардера Бернара Арно и его первой жены Анны Деваврен. Увлекается современным искусством. Для него брак с Водяновой - первый.

Наталья была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. В июне 2011 года Водянова объявила, что супруги больше не живут вместе. От Джастина у нее сын Лукас Александр, дочь Нева и сын Виктор.