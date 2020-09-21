«Не гонщик»: на «Инфинити» рэпера Гулиева, протаранившей троих пешеходов, висят только штрафы за парковку

За рулем иномарки был 26-летний рэпер Эльмин Гулиев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Смотреть на видео ДТП, которое случилось сегодня в центре Москвы, равнодушно просто невозможно. Пешеходы спокойно идут по тротуару и тут их, как кегли в разные стороны, разбросала белая иномарка. Прежде чем вылететь на тротуар «Инфинити» протаранила «Мерседес», который ехал на зеленый сигнал светофора. Куда, спрашивается летел?

За рулем иномарки был 26-летний рэпер Эльмин Гулиев. Он уже признался, что проскочил перекресток на красный сигнал светофора. В итоге, это чуть не стоило жизни троим пешеходам: двое из них в тяжелом состоянии. Сейчас виновника ДТП везут в полицейский участок. А мы тем временем изучили его водительскую историю.

Эту белую «Инфинити» Гулиев купил в 2017-м году с рук и стал вторым владельцем иномарки. Авто хоть и не новое, машине вот-вот исполнится 10 лет, но стоит немало – около полутора миллионов рублей. За три года Гулиев трижды попадал в аварии. Всякий раз они случались в Москве. В октябре 2018-го Гулиев в районе Якиманки столкнулся с «УАЗ Патриот». В августе этого же года он попал в «паровозик» с шестью машинами, а годом ранее столкнутся с иномаркой, которая уехала с места ДТП. А вот в аварии с пешеходами он прежде не попадал.

Да и гонщиком Гулиева не назовешь. За иномаркой не числится ни одного штрафа за превышение скорости. А вот за парковку есть. За три года он оплатил стоянку в центре столицы почти 300 раз. Но есть за ним и долги. За Гулиевым числятся четыре неоплаченных штрафа за парковку на общую сумму в 20 000 рублей.