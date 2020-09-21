Netflix к нам приходит: Популярнейший американский сервис адаптируют для России

Онлайн-платформы с обилием сериалов продолжают распространяться, как вирус. Фото: Shutterstock

Онлайн-платформы с обилием сериалов продолжают распространяться, как вирус. Раньше считалось, что если российские сериалы покупают западные платформы (в основном для ограниченных трансляций на Восточную Европу), то это очень круто и надо всем об этом рассказать — мол, знак качества. А теперь, когда в России на полную катушку работают конвейеры Кинопоиск HD, Okko, PREMIER, Море ТВ и других сервисов, уже Netflix задумался о том, чтобы активно расширить влияние на российском рынке. И решил провести детальную локализацию стримингового сервиса для россиян. Что это значит? Теперь все будет понятнее и с переводом.

Смотреть Netflix можно и сейчас. Но тем, кто не сильно хорошо знает английский, это будет весьма проблематично. Именно поэтому сервис готовится к метаморфозам. С 15 октября все подписки будут тарифицироваться, исходя из рублевого эквивалента.

Самый простая и доступная подписка обойдется пользователям в 599 рублей. За эти деньги можно смотреть сериалы и документальные фильмы Netflix на одном устройстве и загружать контент на него.

Чтобы смотреть и скачивать контент на два автономных устройства (планшет, ноутбук, смартфон), надо активировать стандартный тариф — 799 рублей.

Премиальная подписка за 999 рублей позволяет пользоваться сервисом всей семьей: доступен одновременный просмотр и загрузка сериалов на четыре устройства.

Кадр из сериала «Карточный домик»

Самое главное, что интерфейс сайта теперь будет русскоязычным и понятным, многие сериалы получат русскую озвучку и субтитры. А еще сервис прирастет сотнями российских телепроектов.

В библиотеке Netflix российские зрители смогут найти топовые зарубежные (и некоторые российские) сериалы: «Карточный домик», «Охотник за разумом», «Лучше звоните Солу», «Половое воспитание» и другие. Некоторые проекты иногда выкладываются бесплатно вне рамок подписки: например, популярный мистический сериал «Очень странные дела» и подростковая мини-драма «Когда они нас увидят».

Кадр из сериала «Когда они нас увидят»

Развивать платформу в России станет один из крупнейших медиахолдингов России — Национальная Медиа Группой, управляющей РЕН-ТВ, «Пятым каналом», а также владеющей долей Первого канала и «СТС Медиа».