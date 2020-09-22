Чтобы заставить россиян носить маски, властям в регионах приходится закручивать гайки

Несмотря на то, что на дверях каждого магазина висят предупреждения о необходимости носить маску, на кассах то и дело скандалы – кассиры отказываются обслуживать клиентов без средств защиты, а те настаивают. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кривая заболеваемости после летнего затишья снова поползла вверх. И хотя ответственные лица с телеэкранов уверяют нас, что ситуация с пандемией полностью контролируется, цифры говорят сами за себя: начиная со второй половины августа в России диагноз ковид ставили четырем с лишним тысячам человек в сутки. В начале сентября -уже пяти с лишним тысячам. А с прошлой субботы – снова, как 19 июля, цифра перевалила 6 000 заболевших в день.

Да, это явно не крутое пике. Врачи-инфекционисты говорят, что ничего неожиданного в таких цифрах нет – заранее было известно, что восстановление деловой активности осенью плюс сезонное возвращение ОРВИ, дадут прирост в статистике. И если мы все будем последовательно и тщательно соблюдать меры безопасности, контроль за распространением вируса удастся сохранить.

Но вот с этим как раз проблемы. Очевидно, люди устали от ограничений, и ведут себя как заговоренные. Мол, нам все нипочем. Да и вообще, чему быть, того не миновать.

Несмотря на то, что на дверях каждого магазина висят предупреждения о необходимости носить маску, на кассах то и дело скандалы – кассиры отказываются обслуживать клиентов без средств защиты, а те настаивают. В транспорте, несмотря на постоянные объявления, один-два человека на вагон/автобус считают необходимым прикрывать органы дыхания.

Неудивительно, что в тех регионах, где коронавирусная статистика свыше сотни случаев в сутки, властям приходится закручивать гайки. Причем в большинстве случаев – вводить штрафные санкции (или начать их жестко применять) к нарушителям давно действующих правил. Так, например, в Самарской области злостных нарушителей «масочного режима» в общественном транспорте будут высаживать из автобусов.

В Крыму пока еще продолжается курортный сезон. Вообще-то, в общественных местах и местное население, и отдыхающие должны носить маски. Но об этом никто и не вспоминает. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму пока еще продолжается курортный сезон. Вообще-то, в общественных местах и местное население, и отдыхающие должны носить маски. Но об этом никто и не вспоминает. А вот в Севастополе требования ужесточаются. Губернатор города Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба озвучил, как новые правила масочного режима в городе-герое:

- Возвращаем обязательное ношение масок в закрытых помещениях: в транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и так далее. Мы не будем ничего закрывать, ограничивать людей, снижать количество билетов на мероприятия, но маски должны быть обязательно! Для театров и кинотеатров надо закупить маски, чтобы их обязательно выдавали на входе. Сейчас эта работа тоже ведется, но человек берет маску, кладёт ее в карман и дальше идет спокойно. Необходимо требовать, чтобы маска была обязательно надета.

Губернатор напомнил, что за несоблюдение требований штрафы для юридических лиц достаточно крупные.

В Санкт-Петербурге тоже пришлось ужесточать режим: детей запретили водить в кино и театр организованными группами, работу оздоровительных лагерей прекратили до 31 декабря. Все остальные ограничительные мероприятия сохранятся как минимум до 11 октября.

В Воронежской области напомнили о необходимости носить маску и перчатки (!) в публичных местах, в том числе транспорте и на его остановках. Запретили работу фудкортов в торговых центрах, детских игровых комнат, кальянных, ночных клубов, других развлекательных и досуговых учреждениях. Заниматься спортом в зале можно только, если он заполнен не свыше 50 процентов. Могут продолжать работу те рестораны, которые обеспечили дистанцию 1,5 м между столиками или установили между ними перегородки. Детские мероприятия по-прежнему полностью отменены. Более того, власти не рекомендуют воронежцам без особой нужды выезжать за пределы региона.

В Санкт-Петербурге тоже пришлось ужесточать режим Фото: Артем КИЛЬКИН

В Перми с начала августа санитарные врачи тоже отмечают рост заболеваемости. Одновременно с этим – повсеместное игнорирование масочного режима. Поэтому местный оперштаб решил жестко контролировать ношение масок. Волонтеры будут раздавать средства защиты на улице, а сотрудники полиции вновь начнут призывать прохожих ходить по улицам в масках. Если в торговом центре покупатели не будут носить СИЗы, магазин могут закрыть. А региональный Роспотребнадзор издал рекомендации для учителей - носить средства индивидуальной защиты во внеурочное время.

А КАК У НИХ

За нарушение карантина — штраф в миллион

Как в различных странах мира карают нарушителей мер коронавирусной безопасности

Великобритания. На сумму в 10 тыс. фунтов стерлингов (1 млн. рублей) решено штрафовать граждан, которые нарушат карантин. Таким вот образом правительство страны намерено бороться с резким увеличением числа больных коронавирусом.

За отсутствие медицинской маски в общественных местах Германии придется заплатить до 500 евро (около 45 тыс. рублей). Конкретный размер штрафа зависит от федеральной земли.

В Испании хождение без маски обойдется в 100 евро (9 тыс. рублей). Величина аналогичного штраф в Италии зависит от провинции и колеблется в пределах 400-1000 евро (36-90 тыс. рублей).

Франция оценивает желание походить без маски в общественных местах в 135 евро (12 тыс. рублей), в Турции за это же оштрафуют на 900 турецких лир (9 тыс. рублей), но за такой же проступок в магазине или общественном транспорте возьмут больше - 3150 турецких лир (31 тыс. рублей). Появление без маски в общественных местах Объединенных Арабских Эмиратов обойдется нарушителю в сумму от 800 долларов (61 тыс. рублей).

Самые мягкие требования - в Египте и на Мальдивах – штрафовать нарушителей там не будут, но правоохранители, заметив человека без маски, будут наблюдать за ним до тех пор, пока он не наденет средство индивидуальной защиты.

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