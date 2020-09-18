Фавипиравир вот-вот будет внесен в перечень жизненно-важных лекарств, после чего его предельная стоимость будет зафиксирована Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В российских аптеках на следующей неделе должны появиться первые зарегистрированные для розничной продажи лекарства от ковида. До сих пор считалось, что лечить тяжелые случаи опасной инфекции необходимо в стационарах под присмотром врачей. Но слишком часто болезнь приобретала эти тяжелые формы потому, что терапия начиналось запоздало. Видимо, это и послужило причиной разрешить продавать лекарства от коронавируса в аптеках, чтобы их смогли приобрести те, что борется с заразой амбулаторно.

Все зарегистрированные средства сделаны на основе действующего вещества фавипиравир. Изначально оно было разработано японскими учеными, но срок патентной защиты истек, и теперь производить аналогичные средства могут все желающие. Российские фармкомпании взяли за основу японские наработки, добавили свои – и теперь у нас целых три антиковидных препарата разрешены к продаже в аптеках: «Авифавир», (производитель «ХимРар» с финансовым участием Российского фонда прямых инвестиций, «Коронавир» («Р-Фарм»), «Арепливир» («Промомед»).

В пятницу была объявлена цена на арепливир - 12320 рублей. У многих потенциальных покупателей это вызвало шок – это, вообще-то, на 200 рублей выше прожиточного минимума в 2020-м году. Многие семьи в регионах живут на такую сумму в течение месяца. Конечно, вывод нового лекарства на рынок – очень дорогостоящий процесс: научные исследования, производство, многолетние оплачиваемые клинические исследования на десятках тысяч людей. Но здесь-то процесс создания и регистрации был максимально упрощен! Неужели это – цена за срочность и важность?

Гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед", выпускающей арепливир, Андрей Младенцев объяснил РИА «Новости», что снизить стоимость они пока не имеют возможности:

"Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась", — пояснил Младенцев.

Эксперт фармрынка Николай Беспалов видит главную проблему не в стоимости лекарства:

- Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении, - рассказал он в интервью Радио «Комсомольская правда». - Но другое дело, что это средство не должно применяться бесконтрольно. Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Понятно, что не обязательно его назначать только в стационарах, но однозначно выписывать рецепт должен врач. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать. Меня в данном случае смущает больше этот аспект вопроса.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн также не слишком шокирован ценой арепливира, но по другой причине:

- На самом деле, все равно, сколько будет стоить этот препарат, - признался Радио «КП» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. - Потому что он еще не доказал свою эффективность. Он уже несколько месяцев в России есть, а о каких-то его исследованиях двойным слепым методом не сообщалось. А в Японии сделали такое исследование в апреле-мае (с фавипиравиром – прим. Ред.). И нашли, что он неэффективен. Самое главное для лекарства – это не стоимость, хотя это тоже важная характеристика, но самое важное – эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого.

Поздно вечером появилось сообщение Минздрава: фавипиравир вот-вот будет внесен в перечень жизненно-важных лекарств, после чего его предельная стоимость будет зафиксирована. Посмотрим, на каком уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От коронавируса разрешили лечиться на дому двумя российскими лекарствами: что нужно знать

До сих пор эти препараты можно было получать и применять только в больнице под присмотром врача, а теперь они появятся в аптеках (подробности)