«С редкой опухолью я жил много лет. И это не головной мозг!»: Борис Корчевников расстраивается из-за слухов о своем здоровье

Корчевников много работает, и расстраивается из-за слухов о своем здоровье. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пять лет назад Борису Корчевникову провели непростую операцию. Вскоре он честно рассказал о пережитом. Но теперь время от времени читает о своем состоянии здоровья такие небылицы, что расстраивается. Старается не обращать внимания. Как же теперь устроена жизнь 38-летнего Корчевникова?

Борис Корчевников ведет передачу «Судьба человека», где звезды изливают ему душу в откровенных интервью и руководит телеканалом «Спас». Коллеги говорят, что Корчевников откликается на малейшую просьбу – всегда помогает, находит решения в любых ситуациях. Периодически Борис проходит лечение, поддерживающее организм. Однако это не говорит об ухудшении его самочувствия – многие хронические заболевания требуют повышенного внимания к здоровью, тем более когда была проведена такая серьезная операция. Борис не любит обсуждать свою операцию – ведь это было целых пять лет назад. Но коллеги знают, что Корчевникову удалили доброкачественную опухоль, но это была не опухоль головного мозга.

Пока Борис не женат, живет с мамой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мы прослушали запись телепередачи «Прямой эфир», в которой три года назад Борис подробно рассказал о своей болезни. Корчевников откровенничал: «Слово опухоль прозвучало и в моей жизни. Ее обнаружили в районе головного мозга. По счастью она оказалась доброкачественной. Но я никогда не забуду дней в больничной палате, когда я остро ощущал силу молитв, поддержки родных, друзей. Я бесконечно за это благодарен…»

Позже стало понятно, что опухоль можно было и не трогать. Но Корчевников ни о чем не жалеет, вспоминает, что пока не было точного диагноза очень переживал: «Потом уже выяснилось, что этой опухоли много лет, я с ней жил. Она очень редкая – говорят у одного на сто тысяч. И это не головной мозг. Но это в голове. И мне предстояла трепанация. Врачи рекомендовали удалить. Потом мы уже выяснили, что может быть не стоило удалять, и с этим живут, и ничего страшного. Тогда же понял, что надо было через это пройти – случай был очень редким, и операция нельзя сказать, что прошла удачно. Были очень тяжелые последствия. Часто люди после такой операции по трепанации черепа встают на ноги иногда через три дня, иногда через неделю. Меня «качало» три недели…»

Борис всегда подчеркивал, что у него была удалена доброкачественная опухоль, но не головного мозга. Точную локализацию новообразования он не уточнял, но говорят, что это могла быть опухоль слухового нерва. Борис уточнял: «То, что случилось со мной – это не рак, не онкология. Было очень много преувеличений на этот счет, много вранья. Но эта болезнь впервые в жизни заставила меня, крепкого, здорового мужчину, который занимался спортом, был успешен в профессии, заставила себя почувствовать нечем – слабым, немощным. Какие мы глупые, думая, что мы сами что-то можем, что у нас есть силы. Мы бессильные. И только чудо божье нас держит в силах. Одно дуновение и все мы не можем ничего в жизни. Я это остро ощутил там, в больнице, и это состояние дало мне столько в жизни… Изменило по-настоящему…»

Борис Корчевников с экс-женой Анной Свердловой. Пара рассталась еще до операции Бориса. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сейчас Борис много работает, ходит в церковь, что неподалеку от дома – в будни с утра на службе там немного народа. В спортзале предпочитает заниматься боксом, но бывает там нечасто – нет времени. Мечтает его найти, чтобы наконец-то записаться в школу самбо, так как тренировался раньше и нравилось. Но пока хватает время на занятия спортом лишь дома с утра перед работой. У Корчевникова шесть крестников, много друзей, и он хочет своих детей. Пока живет с мамой в их квартире в центре Москвы, и не теряет надежды на что все будет в свое время – семья, дети. Корчевников как-то пошутил в разговоре с коллегой Малаховым: «Андрей женился в 39. Значит и у меня не все потеряна!» Недавно в интервью на вопрос, каким он видит себя через пару лет, Борис Корчевников ответил: «Надеюсь поправить здоровье, а все остальное как Бог даст».

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