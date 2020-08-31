Онколог объяснил ухудшение состояния Бориса Корчевникова

Неделю назад появилась информация о том, что Борис Корчевников почти ничего не слышит Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несколько дней назад стало известно о том, что состояние Бориса Корчевникова ухудшилось. Поклонники, следящие за каждым шагом своего кумира, не находили себе места. Многие задавали один и тот же вопрос - неужели болезнь вернулась? Как известно, пять лет назад артист перенес тяжелую операцию по удалению опухоли головного мозга. Онколог-хирург Михаил Мяснянкин объяснил, чем может быть вызвано ухудшение состояние здоровья звезды экрана.

Неделю назад появилась информация о том, что Борис Корчевников почти ничего не слышит. Мол, во время записи эфира передачи "Судьба человека" вопросы ему пишут на планшете, а ответы гостей он читает по губам. Как рассказал онколог-хирург Михаил Мяснянкин, подобное ухудшение состояния может быть вызвано не возвращением опухоли головного мозга, которая была удалена телеведущему в 2015 году, а самой операцией.

"Необязательно эта опухоль может давать такие симптомы. Ведь оперативное вмешательство достаточно объемное было на головном мозге. И здесь, естественно, чтобы вернуться к нормальной жизни любому пациенту, должен быть достаточно долгий период реабилитации", - заявил кандидат медицинских наук.

По его словам, необходимо понять, как чувствовали себя сенсорные органы после операции. Корчевников ведь уже тогда рассказывал о том, что него были проблемы со слухом. Именно из-за этого ведущий и обратился к врачам.

О состоянии опухоли - вернулась она или нет - довольно быстро могут сказать специалисты по МРТ головного мозга. "Насколько я знаю, Борис Корчевников продолжает свою работу. У него планируются новые выпуски на сентябрь. Думаю, нет проявлений опухолевого процесса", - цитирует врача 5-tv.ru.

Но, как напомнил онколог, телеведущий перенес трепанацию черепа. И как раз хирургическое воздействие могло иметь такие последствия, как ухудшение состояния.

По мнению Мяснянкина, специалисты имеют все возможности, чтобы помочь звезде экрана. Вполне возможно, что решить проблему получится с помощью слухового аппарата, который будет совершенно не виден окружающим. "Выход из ситуации будет, даже если и физиологически, анатомически есть какие-то проблемы со слухом. С помощью новейших подходов и новаций это все будет нивелировано", - резюмировал специалист.

Напомним, в июле 2019 года Борис Корчевников впервые рассказал, что перенес тяжелейшую операцию. "Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", - заявил он.

А 7 августа 2015 года в передаче "Прямой эфир" телеведущий объявил, что перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Артист сообщил, что в какой-то момент у него просто слегка зашумело в ухе. Такие ощущения бывали и раньше, поэтому сначала он не предавал этому значение, а потом все-таки обратился к врачам. После МРТ и был поставлен диагноз "опухоль мозга". Телеведущий заявил, что ему было крайне тяжело, а тот период своей жизни назвал "состоянием бессилия, немощи чудовищной".