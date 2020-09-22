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Происшествия

Против рэпера, сбившего троих пешеходов на тротуаре, возбудили уголовное дело

Эльмину Гулиеву грозит до трех лет лишения свободы
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Музыканту грозит до трех лет лишения свободы

Музыканту грозит до трех лет лишения свободы

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Эту ночь 26-летний рэпер Эльмин Гулиев провел в полиции. Он был задержан на месте ДТП и в тот же день дал признательные показания. Напомним, в шестом часу вечера 21 сентября певец, за рулем своего «Инфинити» в районе дома 47 по улице Остоженка, протаранил «Мерседес», после чего его иномарка вылетела на тротуар. Троих пешеходов буквально впечатало в стену. Две женщины до сих пор находятся в тяжелом состоянии, одной из них ампутировали часть ноги. Еще один мужчина-пешеход получил переломы, но был отпущен на лечение домой. Виновник ДТП признался, что проехал перекресток на красный сигнал светофора.

- Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью». Назначено проведение технических и биологических экспертиз, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Музыканту грозит до трех лет лишения свободы.

- В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения - пояснил источник «КП».

Скорее всего, Гулиева отправят под домашний арест. Рэпер продолжает отрицать, что двигался со значительным превышением скорости. Однако, по мнению экспертов, его иномарка ехала не меньше 90 километров в час, хотя на этом участке разрешено движение со скоростью в 40 километров в час.

Тем временем Гулиев в своих показаниях в полиции сообщил, что намерен добровольно компенсировать ущерб всем пострадавшим.

ДТППроисшествия: ДТП

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