Почему Дмитрий Нагиев не уволится из шоу «Голос»: Разбираем слух о самоотводе ведущего

Появилась информация, что вокальный проект может остаться без главного острослова и сердцееда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока в эфире продолжается шоу «Голос.60+», в интернете на странных сайтах обсуждают неожиданную новость: «Нагиев уволится из проекта «Голос» из-за подмоченной репутации». Речь идет о прошлогоднем скандале в детской версии вокального проекта, когда дочь Алсу, 10-летняя Микелла Абрамова, сенсационно победила в финале шестого сезона шоу. Отрыв девочки от ближайших соперниц оказался настолько нереальным и незаслуженным, что зрители буквально обрушили соцсети Первого канала, требуя пересмотреть результаты. После тщательной проверки с привлечением кибераудиторов удалось выяснить, что голоса за Микеллу были накручены — Алсу с мужем Яном Абрамовым, разумеется, открестились от этого поступка. Мол, не знаем, кто решил нанять ботов, чтобы голосовать за нашу дочь. В итоге результаты финала аннулировали, а статуэтки победителей раздали всем, кто в нем участвовал. Дмитрий Нагиев тогда заявил, что если справедливость не будет восстановлена, придется покинуть шоу. Поскольку история с детским «Голосом» закрыта, увольняться ведущему нет никакого смысла. И у него на это пять причин.

1. Проект вывел Нагиева на другую орбиту

Достаточно заглянуть в фильмографию актера, чтобы понять — до 2012 года, то есть до старта шоу «Голос», ему доставались сугубо эпизодические роли в малоизвестных фильмах: криминальный бизнесмен («Нулевой километр»), угонщик автомобилей («ГИБДД и т.д.»), староста («Катя: военная история»), капитан НКВД («Русский крест») и проч. Однако после нескольких эфиров на Первом канале Нагиеву начали предлагать ключевые, а порой и главные роли в топовых проектах: «Кухня», «Два отца и два сына», «Физрук», «Самый лучший день», «Елки новые», «Непрощенный». Странно было бы уходить из шоу, которое круглый год в трех форматах («Голос», «Голос.60+», «Голос.Дети») идет на первой кнопке на всю страну и перезагрузило карьеру актера после затяжной паузы. Для чего?

Пока в эфире продолжается шоу «Голос.60+», в интернете на странных сайтах обсуждают неожиданную новость: «Нагиев уволится из проекта «Голос» из-за подмоченной репутации». Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

2. Гонорары

Все мы знаем, что зарплата лучших телеведущих страны исчисляется миллионами, а то и десятками миллионов (если речь о годовом доходе) рублей. Нагиев доит сразу трех коров — ведет три версии «Голоса». В 2016 году Forbes признал его самым высокооплачиваемым актером страны, оценив доходы Дмитрия в 3,2 миллиона долларов (почти 243 миллиона рублей). В 2018 году эта цифра выросла до 3,5 миллионов долларов (265 миллионов рублей). У Дмитрия все хорошо и отказываться от телевизионных гонораров было бы странно. Регулярное присутствие на самом популярном телеканале страны - это выигрышные инвестиции, автоматические повышающие цену артиста. Пока он на виду - он всегда востребован. Зачем от этого отказываться?

3. Справедливость восстановлена

Условие, которое в сердцах поставил Дмитрий Нагиев после окончания того самого скандального детского «Голоса», было поставлено не в претензию Первому каналу, а наоборот — в адрес тех, кто накрутил голоса за Микеллу Абрамову. Травмировать девочку на сцене он деликатно не стал, поэтому высказался уже после проведения финала. Нагиев настаивал на том, что репутацию проекта — и его личную — необходимо восстановить и очистить, проведя проверку и аннулировав результаты в случае подлога. Так и вышло. Проверку провели — Микеллу Абрамову не назвали победительницей проекта. Так почему он теперь должен уходить?

4. Пандемия

Как дальновидный и мудрый мужчина, и опытный ведущий, Нагиев учитывает возможный спад в работе, который может организовать вторая волна пандемии (так, Израиль уже ужесточил меры). Если, не дай бог, так случится, все проекты опять заморозят — и ему придется сидеть дома. А вот шоу «Голос» продолжит выходить. Как это было весной, когда прямые эфиры детского «Голоса» проводили в условиях эпидемии. Так для чего ему отказываться от работы — стабильной и вирусоустойчивой?

Условие, которое в сердцах поставил Дмитрий Нагиев после окончания того самого скандального детского «Голоса», было поставлено не в претензию Первому каналу, а наоборот. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

5. Провальное youtube-шоу

На странных сайтах, сделавших вброс про увольняющегося Нагиева, непонятно к чему упоминается новый ютуб-проект ведущего. Видимо, с намеком на то, что именно он прокормит Дмитрия после ухода с Первого канала. Увы, это бред. Сольное шоу «Нагиев везде» нацелено больше на удовлетворение неугасающих актерских амбиций Дмитрия, нежели на стабильный и высокий заработок. В нем он показывает, что все еще является драматическим актером и может ставить эксперименты, перевоплощаясь в различных комичных персонажей (почти как в шоу «Осторожно, модерн!»). Первый выпуск проекта за 4 дня посмотрели 110 тысяч человек. Для артиста такого уровня популярности это, очевидно, провал. Посмотрим, что будет дальше, но в настоящий момент странно спорить, что шоу «Голос» - это единственный стабильный и гарантированно приносящий успех проект в жизни Дмитрия. Менять который на иллюзии 53-летний ведущий, разумеется, не станет.