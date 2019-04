Скандал в шоу«Голос. Дети»: Дочь Алсу победила, но страна оказалась против

Вечером в пятницу в прямом эфире на Первом канале шел финал шоу «Голос. Дети». Волнительно, но в целом буднично: как-никак уже шестой сезон. Наставники в финале на результаты повлиять не могут - голосуют только телезрители. «Что-то пошло не так», когда разрыв в голосах у Микеллы Абрамовой и ее конкурентов стал достигать фантастических цифр, которых в шоу еще не было. Сначала в финале, потом в так называемом суперфинале.

В итоге дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова победила с результатом 56,5%. У ее соперников - 15,6% и 27,9%. В соцсетях появились первые гневные сообщения: «Дочь Алсу тащат к победе!» «Юрий Аксюта был взбешен и раздавлен», - напишет какое-то время спустя соведущая шоу Аглая Шиловская про музыкального продюсера Первого.

Подсчет телефонных и СМС-голосов автоматический, много лет его безупречно ведет IT-компания из Санкт-Петербурга I-Free. Считается, что подделать голосование невозможно: звонки программ-ботов легко вычисляются и блокируются. Проголосовать может только человек. Еще сложнее поверить в то, что кому-то на Первом канале можно дать взятку. Кому занесли денег - гендиректору, что ли? Или Юрию Аксюте, который явно по-другому мечтал отметить свое 60-летие? Юбилей имел место быть на следующий день после финала - именинник проводил его не в ресторане с гостями, а на экстренном совещании в тяжелом расположении духа.

К тому же на съемках «Голоса» всегда присутствует представитель нидерландской компании Talpa - владельца формата (подробнее). Какие уж тут махинации. Что же тогда произошло?

Похоже, весь ужас в том, что Микелла Абрамова по формальным признакам победила по всем правилам. За нее действительно проголосовало больше людей. Другое дело, как это было. Кто мог отдать свой голос за Ержана Максима из казахской глубинки? Или за Валеру Кузакова? Друзья, родня и телезрители, которым понравилось, как мальчишки поют. А голосовать за Микеллу агитировал… весь российский шоу-бизнес.

Незадолго до финала комплиментами в адрес Абрамовой разразились десятки звезд - Ольга Бузова, Зара, сам Киркоров. Ходит слух, что Филипп лично просил друзей-артистов: напиши про девочку, поддержи дарование… Алексей Чумаков вообще опубликовал баннер с инструкцией: номер Микеллы такой-то, голосовать тогда-то. А ведь только у Бузовой в Инстаграме 15 млн подписчиков. Кроме того, заметки типа «Ольга Бузова поддержала дочь Алсу» опубликовали множество сайтов, которые кормятся информацией о знаменитостях, их прочли сотни тысяч человек. Столь грандиозной рекламной поддержки не было и у кандидатов в президенты России.

По собственной воле или, может, Алсу их попросила, но наши звезды оказали Микелле Абрамовой поистине медвежью услугу. Нужна ли девчонке такая победа и тем более этот миллион рублей? Что она чувствует теперь, когда даже ее наставница в проекте Светлана Лобода дала понять, что не согласна с ее триумфом (певица в Инстаграме осыпала сердечками фотографии двух других финалистов из своей команды, а Микеллу проигнорировала)? Как ей в школу ходить после этого? Как жить?

Родители Микеллы молчат. Алсу закрыла свою страницу от комментариев - там писали такое, что мать можно понять. Радостного поста о победе в ее Инстаграме нет. Первый канал объявил о проверке.

P.S. В сети обсуждается и другая версия: якобы отец Микеллы организовал голосование в пользу дочери. Будто бы его люди раздавали мобильники сотрудникам, платили по тысяче рублей и требовали отправить 20 СМС за девочку. Но реальных доказательств нет, пока это просто инсинуации.

Константин ЭРНСТ, гендиректор Первого канала:

Воздействовать на результаты не имеем права

- Активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам, нам предстоит выяснить. Количество поданных голосов - единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя (Первый канал опубликовал протокол голосования, см. на 1tv.ru или kp.ru. - Ред.). Воздействовать на результаты мы не имеем права. Мы будем информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность «Голоса» была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги (подробнее).

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель:

- Династии бывают более чем заслуженные. Но вот что не на пользу: когда в программу, придуманную как шанс для обычных людей попасть в узкую профессиональную прослойку, отправляют ребенка, уже имеющего все козыри. И этот ребенок побеждает, укрепляя народное мнение, что «там наверху все куплено» (подробнее).

Нателла КРАПИВИНА, продюсер Светланы Лободы:

- Я знаю, что интернет взорван. Такого градуса я не чувствовала давно. И это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать. Для всей нашей команды это был очень трудный день. Но я призываю всех наших поклонников только к одному: дети ни в чем не виноваты. Не осуждайте! Я думаю, для нас история «Голоса» окончена (подробнее).

«В первый раз в таком настроении завершаю просмотр «Голоса», - написал в Инстаграме Максим Галкин. Позже он продолжил тему: - Я постараюсь сделать все, чтобы мои дети никогда ни в каких конкурсах не участвовали, потому что это невыносимо больно. Особенно когда несправедливо!»

...а Алла Пугачева сама наградила финалистов

Ситуация задела за живое и Аллу Борисовну. В субботу Светлана Лобода собрала самых ярких участников «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой. Несколько часов Примадонна провела в компании четырех участников проекта и их родителей. Счастливчиками стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Роберт Багратян и Анастасия Иванова. Алла Борисовна рассказывала истории из своей жизни, делилась профессиональными секретами и вручила свою премию «Золотая звезда Аллы». Это не просто украшение, а талисман, помогающий творческому человеку найти путь к своей вершине. Прощаясь, Алла Борисовна подала руку каждому из юных артистов и сказала: «Обниматься не будем, мы теперь коллеги» (подробнее).

Почему люди возмутились?

Илья САГЛИАНИ, психолог:

- Зрители давно возмущались неоднозначными ситуациями на нашем ТВ. Вспомните, сколько раз за последние пару лет появлялись различные петиции или мощные отклики в социальных сетях о засилье в шоу-бизнесе одних и тех же лиц, о несправедливом распределении мест в «огоньках» и прочих концертах. Люди мечтают победить коррупцию хотя бы в музыкальных телеконкурсах.

Ситуация с этим шоу переполнила чашу терпения, так как коснулась детей - на конкурсе, который позиционируют как народный. У людей элементарно проснулся «материнский инстинкт», естественное желание защитить тех, кто заведомо слабее. Все возмущение, что копилось годами, прорвалось наружу. Да, взрослые привыкли, что жизнь несправедлива, но когда это касается детей, стерпеть невозможно.

Что говорят мамы соперников Микеллы Абрамовой

«Всего добьемся сами»

Наталья Кузакова, мама Валерия Кузакова:

- Не могу комментировать выступление Микеллы, я не педагог по вокалу. Но перекос голосов и правда невероятный. Пусть разбираются. Конечно, для нас наш ребенок самый сильный. Но есть мнение народного опроса. Я не буду никого критиковать. Если такая победа устраивает Абрамовых, победа с такой оглаской, это их право. Может, они провели голосование лучше - задействовали больше людей и финансов. У нас таких возможностей нет. Мы и так всего добьемся сами (подробнее).

Гульмира Алибек, мама Ержана Максима:

- Конечно, Ержан расстроился, что не выиграл, что недотянул немного во время «Адажио». Теперь уже ничего не поделать. У нас нет претензий (подробнее).

Асмик Багратян, мама Роберта Багратяна (вылетел перед суперфиналом):

- Массовую пропаганду мы не вели. На страничке ВКонтакте (113 подписчиков. - Авт.) попросили, и всё. Зритель решал, не мы. Для меня Роберт всегда будет лучшим. Мы хорошо общаемся с Микеллой, Роберт был с ней в одной команде. Оценивать вокал я не имею права. У каждого есть собственная совесть. И если что-то произошло нечестно, пусть это останется на совести этих людей. Все бывает в жизни. Будем стараться еще больше (подробнее).

Мы опять не прошли тест на скотство

Егор АРЕФЬЕВ

У Микеллы приятный тембр голоса, мягкий и с сипотцой. Но очевидные проблемы с высокими нотами были при исполнении песни «Ты здесь», где голос «плыл», и бэк-вокалистки помогли вытащить сложный припев. То же самое с песней Love the Way You Lie Рианны и Эминема, где девочка начала задыхаться от быстрого темпа и перестала попадать в ноты. Видно, что Микелла занимается вокалом не так давно. Все волновались, но были дети, спевшие увереннее. Увы, это им не помогло.

Микелла Абрамова. Ты здесь - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.

Требования к вокалу никак не связаны с классовой ненавистью. Второй сезон детского «Голоса» выиграла Сабина Мустаева - тоже дочь очень влиятельного человека. Руслан Мустаев - заместитель председателя Федерации гимнастики Узбекистана, которого называли правой рукой Лолы Каримовой, дочери тогдашнего президента страны. Сабина, как и Микелла, вернулась в шоу после дополнительного этапа. У кого-то та победа вызвала вопросы? Нет. Все потому, что Сабина спела так, что заткнула за пояс хейтеров.

Виновата ли Микелла в своей победе? Нет. Да, она выросла в богатой семье. Но она просто старалась победить. Пела как умеет. Неочевидный результат - вопрос вкуса, этики и совести родителей. Распинать ребенка за то, что папа и мама именно так видят путь к успеху, низко. Справедливо или нет - другой вопрос. Справедливость - потребность души, но никак не условие жизни.

Этот скандальный финал, который на фоне проблем Донбасса или Шри-Ланки может показаться вымученной блажью, стал очередным тестом на скотство для нашего общества. Для звезд эстрады, наплевавших на принципы, честную конкуренцию и уважение к простым детям, за которых не просила Алсу. Для публики в зале, бившей в ладоши, вместо того чтобы освистать этот фарс. Для тех, кто «спустил Полкана» на десятилетнюю девочку. Задайте себе вопрос: если бы с таким же отрывом победил ребенок простых родителей, который поет далеко не как Карузо или Камбурова, резонанс был бы сопоставимым?

А вас что на нашем телевидении не устраивает?

Василий Горелло, оперный певец:

- Все, что там обсуждается, меня угнетает. Лучше книжку почитаю. Если и включаю телевизор, то телеканал «Культура». Там замечательные программы - исторические, музыкальные.

Александр Проханов, писатель:

- Это яд! С экрана опять наступают отвратительные смешки, хохмы, гениталии, коллизии. Нам показывают нас в ужасном кривом зрелище, будто мы люди опустившиеся, забывшие Победу, Любовь... Надо увеличивать количество программ, которые связаны с человеческим познанием, которые, условно, будут называться «Враг будет разбит, Победа будет за нами!» Думаю, что приспичит. Нашей власти нужен народ неодолимый, жертвенный, трудолюбивый, побеждающий.

Юрий Лоза, музыкант:

- Надо проводить опросы общественного мнения. Узнавать у людей, какие фильмы они хотят смотреть, кто из артистов им нравится. Надоела эта система, когда Басков поет о Киркорове Киркорову и наоборот. Чтобы попасть на экран, сегодня не нужны реальные поступки и достижения. В рейтингах герои, которые год фотографировали и выкладывали в соцсети свои голые задницы. Простите! Но это никуда не годится.

Геннадий Онищенко, первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию:

- Когда в советский телевизор мы с вами пялились, там были сплошные победы - повышение надоев, выработка непомерных тонн угля, прокатка металла. И тоже не было ни семьи, ничего. Но это все-таки был хоть и неправдивый, но позитив. И конструктив. Сегодня - деструкция и попрание человеческих норм, издевательство над психикой и здравым рассудком.

Евгений Сидихин, актер:

- Мне телевидение настолько опостылело, что вообще перестал быть зрителем. А вот супруга большая поклонница сериалов. Что она в них находит? Не пойму... Но это дело вкуса.

Егор, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Практически все центральное телевидение ориентировано на аудиторию 40+. А вот программ для молодежи - увлекательных, интересных, познавательных - крайне мало.

Ольга, читательница сайта KP.RU:

- Раздражает огромное количество ток-шоу, куда приходят вечно орущие эксперты. То, что они обсуждают, касается чего угодно, только не реальных проблем России.