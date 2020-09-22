Хоккеисты поддерживают Пелагею, разводящуюся с форвардом Иваном Телегиным

Певица подала на алименты, поскольку Телегин полгода не помогает растить и содержать их общую трехлетнюю дочку Тасю. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Суд по разводу и разделу имущества между Пелагеей и форвардом ЦСКА Иваном Телегином продолжается. Певица подала на алименты, поскольку Телегин полгода не помогает растить и содержать их общую трехлетнюю дочку Тасю. А хоккеист не постеснялся делить в суде имущество Пелагеи, включая квартиру, которая куплена на деньги его тещи (мамы артистки).

В конце декабря прошлого года супруги известили на своих страницах, что они расстались. Сразу же окружение Ивана начало подбрасывать в СМИ инфоповоды про любовницу хоккеиста, про то, что якобы Пелагея была ревнивой женой. А также инсайдеры от Ивана Телегина сообщали в СМИ, что певицу не любят жены хоккеистов. Что у нее вроде как такой невыносимый характер, что ее терпеть не могут в хоккейной тусовке. Последнее возмутило многих полным диссонансом с действительностью. Тогда жены хоккеистов даже выступили в поддержку Пелагеи, сообщив, что прекрасно относятся к такой милой девушке и считают ее своей. Пелагея нашла общий язык и по сей день прекрасно общается и встречается с коллегами бывшего мужа, их женами и детьми. Жены хоккеистов отмечали публично, мол, мы тебя любим, Поля! Поговаривают, многие в хоккейном мире поддерживают ее в этом некрасивом разводе.

Телегин не выкладывает у себя на странице встречи с друзьями. А Пелагея показала подписчикам фото с чаепития вместе с коллегами бывшего мужа и их семьями.

«Красныи синии самыи сильныи … Поля на встрече с ребятами из ЦСКА и их семьями», - подписано фото.

На нем за одним столом с Пелагеей веселая компания, в которой заметны известные хоккеисты Сергей Сальников, Кирилл Капризов и другие друзья.

Пелагея заметно радуется встрече с теми, кто вошел в ее жизнь. Она умеет дружить, несмотря ни на что...

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