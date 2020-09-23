Как профессиональные сутяжники зарабатывают на покупках просрочки в магазинах

За просроченные товары на полках магазинов можно подать иск в суд. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Америке суды клиентов против продавцов давно стали отдельным и уважаемым направлением юридической практики. Многие слышали истории про то, как какая-нибудь жительница Штатов отсудила миллионы за пролитый на колени кофе или слишком высокую ступеньку на входе в магазин, об которую она споткнулась. Про некачественные товары - и говорить нечего, иск последует моментально.

Но в России случаи успешных «крестовых походов» против торговых сетей еще единичны. Закон, конечно, на стороне покупателя, но судебные издержки, как правило, с лихвой перекрывают суммы, которые можно отсудить. Но у каждого правила есть исключения: 40-летний юрист Андрей Ларионов завалил Роспотребнадзор жалобами на продажу просроченной продукции в магазинах. Только в данный момент в судах находится 12 его исков, а за последние пару месяцев он одержал две существенные победы - суды удовлетворили его требования и назначили ему в виде компенсации 22,5 тысячи рублей (с каждого магазина).

Так кто же профессиональные сутяжники - современные робингуды или обычные ловчилы? Сам Андрей Ларионов в разговоре с «КП» заявил, что судится не ради денег, а ради принципа.

РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЕ ПАМПЕРСЫ

- Когда 11 лет назад родился мой первый ребенок (у меня их четверо), жена купила памперсы, - рассказывает Ларионов с чего все началось. - Через некоторое время у ребенка появилось страшное раздражение. Мы долго не могли понять в чем дело, пока не увидели, что памперсы просрочены на несколько месяцев. Ну разве мамка смотрит на срок годности памперсов? А он, оказывается, тоже есть и составляет 3 года. Тогда мы написали в магазин претензию, но нас просто... послали. Еще был второй случай, когда ребенок попал в инфекционку из-за просроченных детских сосисок. Я тоже тогда писал много претензий, жалоб, не смог ничего добиться, меня все только «футболили».

Жалобы на некачественные памперсы не возымели действия. Фото: Олег УКЛАДОВ

«ПОКУПАТЕЛЬ В РОССИИ ВСЕГДА НЕ ПРАВ»

- Тогда я задался вопросом: «Потребитель в глазах сетевиков никто?», - продолжает Андрей. - В поисках ответа, я три года тесно общался с Роспотребнадзором, когда находил в магазинах просроченные продукты, перефасовку, выявлял нарушение условий хранения и прочего. Писал претензии и жалобы, прилагал документы, фото- и видеодоказательства. Но Роспотребнадзор приходил в магазины с проверкой, после чего я получал ответ, что нарушения не выявлены. У меня много таких писем. Получается, что потребитель — никто. И я понял, что нужно пробовать другими методами. Но когда я изучил судебную практику, выяснил, что в России потребитель всегда не прав. Сколько кто не подавал в суд, получали компенсацию максимум 300 рублей. А на Западе присуживают десятки тысяч евро! И теперь у меня единственная в России практика взыскания серьезного морального вреда потребителю, купившему некачественный товар. В первом случае я нашел на прилавке просроченный кофе и на 7000 рублей купил все пачки, которые были. Администрация не только не вернула мне деньги за просрочку, но еще заявила, что я специально пронес просрочку в магазин.

45 000 РУБЛЕЙ ЗА ПРОСРОЧЕННЫЙ КОФЕ И ЙОГУРТЫ

- В итоге Тимирязевский суд присудил мне 7500 рублей за моральный вред и 15000 рублей - судебные издержки. Разумеется, деньги за кофе я тоже вернул. Второй иск подавал за просроченный детский йогурт, за несколько упаковок которого я заплатил 200 рублей. Когда я подал в суд, юристы ответчика пытались защищаться, называя меня потребителем-экстремистом. Одинцовский суд принял во внимание решение предыдущего суда и вынес аналогичное. Я снова получил 22500. И теперь я хочу, чтобы торговые сети понимали, что так обращаться с покупателями — накладно, - объясняет наш собеседник. - Сейчас я купил на 2000 рублей детского питания, просроченного на неделю. А в другом магазине на 4800 приобрел просроченной молочки. В обоих случаях мне также заявили: «Мы не будем вам вообще ничего возвращать». Я вызывал наряд полиции, который указывал им на нарушение закона, но даже это для них не аргумент. Поэтому я иду в суд.

За просроченные йогурты магазин заплатил продавцу 22500 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НУЖНО ЛИ КАЧАТЬ ПРАВА

Отношение к часто судящимся потребителям со стороны самих торговых сетей, мягко говоря, скептическое. Да и у общества порой тоже. Это наследие советских времен - когда человек начинает «качать права», многие подсознательно считают, что он хочет выделиться, поставить себя на пьедестал, говорит председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

- Юристы торговых сетей часто на жалобы реагируют дежурной отпиской, понимая, что 99% потребителей жалуются на основе минутного гнева, который быстро сгорает, - замечает Карпов. -И зачастую люди в суд не идут. Торговые сети пытаются договориться лишь когда видят, что податель претензии, действительно, собрался идти в суд, и есть шанс проиграть. С другой стороны, в последние годы даже без судов потребительская среда в стране значительно улучшается. Рынок сетевой торговли близок к пределам роста, и обостряется конкуренция за покупателя. Недовольный покупатель может и не судиться, но перейдет в соседний магазин или напишет обличительный пост в соцсетях, что может сильно ударить по репутации бизнеса.

По словам Карпова, на Западе таких выигранных дел значительно больше в силу того, что развиты и механизмы защиты прав потребителей, и прецедентное право. Оттуда и такие случаи, когда люди, обливаясь горячим кофе, отсуживают приличные суммы за отсутствие предупреждения, что в стакане кипяток. Или получают моральные компенсации за «высушенную» в микроволновке кошку.

- В России подобные случаи распространены разве что в южных регионах, - приводит пример глава РАЭРР. - Часто это касается поломок дорогостоящей техники, автомобилей. Потребитель обращается в суд и отсуживает компенсацию, в 2 или 3 раза превышающую стоимость машины. Иногда это вызывает вопросы у экспертов, особенно если такие решения принимает один и тот же судья. Тут несут издержки крупные компании, дилерские организации, которые торгуют такой техникой. А в целом, юридическая подкованность россиян оставляет желать лучшего. Иначе они чаще бы обращались в суд.

Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество продуктов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комментарий юриста

«Примитивные споры должны рассматривать неделю»

Ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег Фролов:

— Закон о защите прав потребителя работает, дыр и лазеек в нем нет. Но у нас существует глобальная проблема с затягиванием самых примитивных споров на полгода-год. Это и отбивает у простых людей охоту судиться, доказывать свою правоту и воспитывать у торговых сетей подобающее отношение к своим клиентам. Пример с Андреем Ларионовым показывает, что магазины, проигравшие ему суды, превращаются в образцово-показательные торговые точки, потому как не хотят снова выплачивать довольно серьезные суммы за просрочку на несколько сотен рублей. Но чтобы этот механизм отлаженно работал, должны быть хозяйственные суды, которые выносят решение в течение недели. Например, в США есть такие суды, где потребительский иск рассматривают всего за день! Кроме того, есть вопросы к проверкам магазинов по жалобам покупателей. Порядок такой, что внезапно Роспотребнадзор не имеет право нагрянуть. А значит, магазин успевает приготовиться к визитам ревизоров. Этим и объясняется то, что ведомство не находит нарушений, которые ранее фиксирует потребитель. Проверка должна быть внезапной, иначе выявить проблемы практически невозможно.

Однако случаев настоящего «потребительского экстремизма» в России немало. Например, покупается телефон за 80-100 тысяч рублей. Через две недели он ломается, горит. И через месяц, не пытаясь договориться с продавцом, человек сразу подает в суд. Цель сразу же получить штраф, неустойки и прочее. И получают компенсацию, в 2-3 раза превышающую стоимость гаджета. Это очень доходный бизнес, так как за 2-3 месяца тяжб истец получает 300% прибыли.