Владимир Овчаров не устоял перед чарами Ксении Бик. Фото: Anatoly LOMOKHOV/Global Look Press

После трагической смерти певицы Валентины Легкоступовой многие вспомнили обстоятельства ухода из жизни актера Дмитрия Марьянова. Звезды фильма «Выше радуги» не стало 15 октября 2017 года. Марьянов, как и Легкоступова, внезапно оказался в наркологической клинике и, как Валентина, уже не вышел оттуда живым. Дмитрий, как уже установило следствие, умер от удара в брюшную полость, полученного в реабилитационном центре, - разорвалась вена, началось внутреннее кровотечение. Артист в течение десяти часов умолял вызвать ему скорую помощь. Но помощи не дождался.

Судится за наследство

В реабилитационный центр Марьянова определила его жена Ксения Бик. После смерти мужа она осталась жить в его московской трехкомнатной квартире со своей дочерью от первого брака, сейчас у нее новый гражданский супруг Сергей. Также она пользуется (по некоторых данным - сдает) однокомнатной квартирой в Песчаном переулке, которую Марьянов приобретал для своего единственного родного сына Даниила (ему сейчас 24 года). И судится за загородный домик с 81-летним отцом покойного артиста Юрием Георгиевичем. Домик довольно скромный - деревянный, в семидесяти километрах от столицы, в садовом товариществе «Кинематографист». Марьянов-старший поселился там после смерти жены в 2006 году.

Все имущество было приобретено Дмитрием до брака с Ксенией, на которой он был женат два года. И именно в этот период, по словам ближайших друзей, он почти перестал сниматься в кино (проектов было раз-два и обчелся, роли почти эпизодические). Сейчас в Савеловском суде Москвы идут слушания по делу о наследстве Марьянова. Наследников трое - вдова, сын актера Даниил (от отношений с Ольгой Аносовой) и отец Юрий Георгиевич. Почти год вдова пыталась через суд признать иждивенкой Дмитрия свою дочь от киевского ресторатора Сергея Коваленко - чтобы девочка также получила долю в наследстве. Однако три судебные инстанции вынесли решения об отказе.

Сначала суп, потом секс

О том, как устраивала свою жизнь вдова Марьянова сразу после его смерти, нам рассказал экс-солист группы «Доктор Ватсон» Владимир Овчаров. Певец в течение полугода находился в отношениях с Ксенией Бик. Страсть накрыла обоих, когда не прошло и сорока дней со дня смерти Марьянова. Три года Овчаров молчал обо всем, но сейчас принял решение рассказать.

- Как вы познакомились с вдовой Марьянова?

- 15 октября 2017 года прочитал в интернете о смерти Дмитрия. Мы не были знакомы лично, хотя было много общих друзей. И он мне очень нравился как актер. Через несколько дней нашел в Фейсбуке страничку супруги Дмитрия и написал ей: примите мои соболезнования. Она в ответ поблагодарила. Стали переписываться.

То, что я в какой-то момент оказался в жизни Ксении, можно сказать, случайность. Но совершенно точно мне не нужно было поддаваться страсти. Однако, как говорится, слаб человек. А Ксения - интересный собеседник, умная женщина, умеет себя подать.

Дмитрий Марьянов и Ксения были женаты два года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Как развивались ваши отношения с вдовой?

- Переписывались. Созвонились. Потом я предложил увидеться. Мы встретились в кафе. Ксения банку супа с собой принесла, сказала: «Я такой вкусный суп приготовила!» Я удивился, улыбнулся. Каждому человеку приятно внимание, а мужчине в особенности. Я уже полтора года жил один, а холостяк же не заморачивается с обедами. Суп и вправду оказался вкусным.

Потом были еще несколько встреч в кафе. Затем она однажды приехала ко мне домой. И тут мы уже и не сдержались.

- То есть случился секс?

- Ну мы же взрослые люди… В двадцати минутах от моего дома находится кладбище, где лежит Марьянов, Ксения ездила к нему на могилу, а потом заехала ко мне.

«Целовала меня перед портретом Димы»

- Ксения уверяла в интервью, что после смерти Марьянова ужасно страдала...

- Мы с ней ходили на вечеринки, у меня сохранилось видео, как она зажигала на танцполе.

- В квартире Марьянова вы бывали?

- Да. Ксюша предлагала: «Оставайся, душ прими…» Пару раз я ночевал, но не в их постели, а на диване. На кухне стояла фотография Дмитрия в траурной рамке. Сижу за столом, пью чай, Ксения забирается ко мне на колени, целует. «Подожди, - говорю я ей, - у тебя должно быть уважение к нему. Хотя бы портрет убери». Она убрала...

- Почему Ксения пытается отсудить даже дачный дом отца Марьянова?

- Не знаю... При мне она говорила, что на дом претендовать не собирается, ее интересуют трехкомнатная квартира и однокомнатная. Потому что остальные родственники, как она говорила, недостойны. Я пытался объяснить ей: «Ты теперь живешь почти в центре Москвы, школа под боком, зачем тебе нужна война с родными Марьянова, зачем судиться?» В ответ - никакой реакции. Еще раз повторюсь, это внутренняя история Марьяновых и раздел имущества меня точно не касается.

- Вы афишировали ваши отношения?

- Нет, конечно. Ксения же осознавала, что общественность не поймет. Она просила, чтобы я никому не рассказывал. И я молчал. Даже когда приезжали вместе на публичные мероприятия, я ее представлял там своим друзьям - «вдова Дмитрия Марьянова». А она меня - «друг семьи». Меня это каждый раз напрягало, я чувствовал себя не в своей тарелке.

- Правда, что она лишила вас работы?

- Не то чтобы лишила. Просто каждый день говорила: «Уходи из группы». И я написал заявление, ушел в никуда. Мы с Ксюшей решили делать совместный проект, она придумала красивое название - «Крылья в подарок». Но не сложилось - начали ссориться. Потом она решила расстаться. Без объяснений. Полагаю, нашла более подходящего мужчину…

Прошло время. Как-то позвонил мой приятель: «Включи Первый канал!» На экране в программе я увидел Ксюшу, она рассказывала неприятные вещи о покойном муже. Как он падал пьяный и так далее. Я позвонил ей. Спрашиваю: «Ты зачем это делаешь?» В ответ: «Не твое собачье дело, ты кто такой?!»

Как Ксения и просила, я молчал о наших с ней отношениях. Сразу после смерти Дмитрия Ксению уговаривали дать интервью о нем. Она отказалась: «Никогда не встану на крышку гроба своего мужа». За это я очень сильно ее уважал. А после ее выступления на телевидении она не то что встала на крышку гроба - она ее проломила.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Друг актера Геннадий ХАРИТОНОВ: Перед кончиной Дмитрия было много странностей

- С Димой мы дружили несколько лет до его смерти. Когда в его жизни появилась Ксения, начались странности, - рассказывает приятель Марьянова Геннадий Харитонов. - По просьбе Димы я возил ее по ее делам, она ездила по разным инстанциям, пытаясь получить российское гражданство (Ксения с Украины. - Ред.). Каждый раз, садясь в машину, Ксения жаловалась на Марьянова. Гадкое говорила! Якобы он пьет и обижает ее и дочь. Ее слова совершенно не вязались с образом добряка Димы Марьянова, которого я знал. Однажды Ксения села ко мне в машину в слезах, сообщила, что Дима снова напился, сидит дома и лыка не вяжет. Я отвез Ксению, и вдруг звонит сам Дима. Совершенно трезвым голосом говорит: «Ген, можешь встретить меня с репетиции, а то мне на съемки ехать, я не успеваю?» Конечно, говорю, встречу. Приезжаю - и вижу совершенно трезвого Диму. Ксения будто нарочно пыталась выставить его алкоголиком перед всеми. А потом Дима погиб.

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