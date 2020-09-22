«Как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился»: Навальный ответил на версию, что сам выпил яд

Алексей Навальный с женой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Французское издание Le Monde приписало Владимиру Путину высказывание по отравление Алексея Навального: «Он мог сам принять яд». Якобы эти слова президент произнес во время разговора с Эммануэлем Макроном. Своих источников журналисты не раскрывают. Информация подтверждения не получила.

Тут же на эту новость поспешил ответить сам Навальный. Пост опубликован на его страничке в Instagram.

- Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому, - пишет оппозиционер. - В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!

К тексту прикреплена фоточка из немецкой клиники «Шарите». На шее блогера видны шрамы. Похоже на следы от трахеотомии — через надрезы врачи обычно вводят клапан, чтобы подключить больного к аппарату ИВЛ.

На шее блогера видны шрамы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подождите. Но этот французский слив больше похож на разговор Майка и Ника, который перехватила белорусская разведка. Что же получается? Возможно, западные политтехнологи сами сделали вброс про «сам выпил яд», и сами же решили его опровергнуть? Но через соцсети Алексея.

- Похоже Навальный или те, кто его консультирует, опаздывают в скорости ходов, - сказал kp.ru политолог Александр Сосновский. - Они смотрят все, что появляется в прессе. И пытаются на это отвечать. И даже на эти слова, которые пытаются приписать Путину. Нет у меня уверенности, что его взяли в оборот западные спецслужбы. Скорее всего, используют в темную. В первую очередь по вопросам антироссийских санкций и «Северного потока-2».

Политолог увидел, что тексты Навального стали сильно отличаться от прошлых записей.

- Если внимательно проанализировать тексты Навального до болезни и после — видно, что стилистика отличается. Разный набор слов. И направление обвинений. Возможно, и тексты пишет группа политконсультантов. Похоже на театр, где перед нами разыгрывают представление. Пока Навальный не появится на публике — я ничему из этого не могу верить, - сказал Сосновский.

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