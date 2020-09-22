Если верить тому, что о загадочной спутнице Навального в его «последней гастроли» по Сибири до сих пор смогли раскопать журналисты, Мария Певчих живет в престижном районе Лондона c видом на Темзу.

Если верить тому, что о загадочной спутнице Навального в его «последней гастроли» по Сибири до сих пор смогли раскопать журналисты, Мария Певчих живет в престижном районе Лондона c видом на Темзу. А вот ее старенькая бабушка Валентина Васильевна — в скромной двушке на дальней окраине Москвы - в Зеленограде. Только вот внучка у нее совсем не бывает, хотя за последние годы и прилетала в Москву 64 раза.

«Комсомолка» прошлась по всем адресам Марии Певчих в России — Зеленоград, МГУ, школа, соседи, родственники и коллеги по ФБК...

И выяснила, что Певчих была не просто сотрудницей Навального, а законспирированной начальницей его отдела расследований. А, возможно, и его куратором от западных заказчиков.

ПОХОЖЕ НА ДЕТЕКТИВ

Мария Певчих. Еще пару недель назад это имя никому, кроме узкого круг лиц, не было известно. Но теперь прогремело на весь мир. Сейчас Певчих заявляет о себе, как о старом и проверенном сотруднике Фонда борьбы с коррупцией (главном детище Навального) с почти 10-летним стажем, приложившим руку почти ко всем его знаковым расследованиям. Но вот только ее имя ни разу не мелькало в титрах к фильмам-разоблачениям ФБК. Да и соратники блогера-оппозиционера ни разу нигде о ней не говорили.

Вот и после загадочного «отравления» Навального 20 августа про то, что в поездке его, оказывается, сопровождала таинственная спутница - 33-летняя Мария Певчих - никто не проговорился. Фото: REUTERS

Вот и после загадочного «отравления» Навального 20 августа про то, что в поездке его, оказывается, сопровождала таинственная спутница - 33-летняя Мария Певчих - никто не проговорился. Возможно, Мария так бы и осталась незамеченной, если бы транспортная полиция Сибирского федерального округа не обнаружила ее имя среди тех, кто был в той поездке с оппозиционером. И оказалось - вот совпадение - она единственная из 6 членов свиты Навального в Сибири не была опрошена: «...Марина Певчих, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. 22 августа... указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным», - отчиталась полиция 11 сентября. То есть, спустя 3 недели после случившегося! А до того момента о существовании Певчих была полная тишина.

Но как-только прозвучала эта фамилия, началось нечто странное. Больше похожее на детектив.

ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ, ИЩУТ ЖУРНАЛИСТЫ...

Имя Певчих сразу обросло слухами и домыслами. Кто она? Откуда? Сотрудники ФБК упорно молчали. В открытых источниках о Певчих было лишь два упоминания. Первое, как об ученице 9 класса зеленоградской гимназии №1528, участвовавшей в международном (!) конкурсе «одаренные дети». Второе (от 2010 года) на сайте соцфака МГУ: «Поздравляем Марию Певчих! Студентка 5-го курса по итогам всероссийского конкурса отобрана главой делегации России на Молодежном форуме Большой восьмерки в Канаде». И фото улыбающиеся рыжеволосой девушки. А еще журналисты нашли фамилию Певчих в списке студентов престижной Лондонской школы экономики и политических наук.

Еще пара размытых снимков из интернета, где вообще сложно кого-то разглядеть (якобы 2013 года, из московского отеля, где прошла тайная встреча Навального и с экс-премьером Бельгии). Ну и еще западные журналисты узнали Марию в женщине, попавшей в объективы камер в Берлине рядом с женой Навального Юлией. Правда, Певчих везде в темных очках и маске. От коронавируса или от пытливых глаз? Вот, собственно, и все.

Фото: socio.msu.ru

Такая таинственность лишь подстегнула интерес — что же это за дама?

Начались «расследования» - кто такая Певчих, затмившие даже само «отравление» Навального. И по крупицам складывался образ некоего секретного агента — этакого Джеймса Бонда в юбке. Со ссылкой на источник, близкий к ФБК, шерлокам холмсам от интернета удалось накопать, что Мария живет в престижном районе Лондона с видом на Тауэрский мост. Владеет сетью книжных магазинов в Британии. И участвует в соревнованиях по программе спецназа США - "морские котики"!

А еще она - подруга конкурентов и соратников Навального по борьбе с «российским режимом», осевших в Лондоне - Ходорковского, Чичваркина, Ашуркова. Но вот незадача - ни у кого из этих деятелей в соцсетях не найдено подруги по фамилии Певчих. И на фото с ними Мария не замечена.

С соцсетями у Марии история вообще поразительная — их просто нет! Что в ХХI веке для молодой женщины просто немыслимо. Вот у вас есть хоть одна знакомая девушка без своей странички в Фейсбук или Инстаграме, в крайнем случае в Одноклассниках или ВКонтакте? То-то и оно.

Эксперты считают, что такая скрытность — один из верных признаков, что человек имеет отношение к спецслужбам. Они - что в России, что за границей — не приветствуют публичность своих сотрудников в соцсетях.

Впрочем, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов допускает и двойную игру:

- Судя по всему, этот человек ведет двойную жизнь и, с одной стороны создает вокруг своей деятельности турбулентность в тех же соцсетях, с другой - не хочет привлекать лично к себе внимание. Думаю, у этой дамы могут быть аккаунты, но под вымышленными именами. Потому что представить, что она работает в такой сфере и совершенно не пользуется современными технологиями, невозможно.

ОТЕЦ УЧЕНЫЙ, ЗАНИМАЕТСЯ ВИРУСАМИ И

Зато страничка в соцсети оказалась у отца Певчих Константина. То, что именно он отец Марии, сомнений ни у кого нет — оба зарегистрированы в одной квартире в Зеленограде. Да и отчество у Марии Константиновна. Никакой Марии Певчих при этом даже у него ни на фото, ни в подписчиках нет! Зато есть информация, что он - гендиректор зеленоградского ООО "НИОБИС", занимающегося исследованиями в сфере вирусологии. И параллельно разрабатывает систему безболезненной (считай, незаметной) доставки лекарств через кожу SkinPort. Что тоже весьма подозрительное обстоятельство, когда его дочь сопровождает оппозиционера, которому то ли ввели, то ли нет какую-то отраву. Да так, что он почувствовал это, лишь когда ему стало плохо.

Информации о «НИОБИС» тоже, прямо скажем, не много. В журнале «Зеленоградский предприниматель» от октября 2011-го есть интервью с руководителями фирмы Гришиным и Морозовым (Певчих уже тогда с журналистами, почему-то не общался). В нем они заявляют, что биолаборатория «НИОБИС» - это совместный проект Научно-образовательного центра «Зондовая микроскопия и нанотехнология» и Зеленоградского нанотехнологического центра. Однако, в этих центрах, сколько мы не звонили, ничего про «НИОБИС» не рассказывают, переключая с одного сотрудника на другого. По юридическому же адресу в Москве на улице Викторенко мы никакого не застали.

Что интересно, не могли найти Певчих и британские таблоиды. В поисках хоть какой-то информации британские журналисты стали звонить в Россию, бывшим и нынешним сотрудникам ФБК.

- Со мной связывались британские журналисты и выясняли хоть какую-то информацию о Марии Певчих, - рассказал «КП» бывший замглавы московского штаба Навального и юрист его фонда Виталий Серуканов. - Это говорит о том, что не только нам в России непонятно, что это за человек. Но, видимо, и самим британцам не ясно, что за поданная у них крутит непонятные дела. Но даже они ее найти и выяснить что-то конкретное не могут.

Конечно, тут же поползли слухи, что Мария Певчих - шпионка. Некоторые даже заявляли об этом открыто:

- Она агент британской разведки МI6 под прикрытием, - считает политолог Владислав Рогимов. - Мой источник, экс-высокопоставленный чиновник «Штази» (Министерство госбезопасности ГДР), сразу это заявил. И она поставляла Навальному информацию о героях его расследований, такую, которую обычный человек добыть не может.

Еще пара размытых снимков из интернета, где вообще сложно кого-то разглядеть

МГУ И ГИМНАЗИЯ

Странно, но выдающуюся студентку, которая еще во время учебы прославила факультет, став лидером молодежной делегации, никто из выпускников тех годов вспомнить толком не мог.

- Ну вроде помню Марию, яркая такая девушка. Мы с ней пересекались в общежитии. Она любила рок-музыку и хорошо знала английский, - рассказала «КП» выпускница соцфака 2009 года Светлана Черезова.

- А как вы поняли, что она иностранный знает язык?

- Летом в общежитие заселяли иностранных студентов. И она с ними прекрасно общалась. Но после я ее как-то не видела…

Еще один выпускник соцфака припомнил Певчих, но тоже смутно.

- Да, училась с нами. Умная, открытая такая. Но... это все, что я о ней помню.

А в зеленоградской гимназии №1528 Марию Певчих вообще не вспомнили. Даже старожилы, работающие в школе больше 30 лет.

- Нет, ученицы с такой фамилией у нас не было.

НАЧАЛЬНИК О КОТОРОМ НИКТО НЕ ЗНАЛ

Даже после того, как журналисты выяснили, что Певчих - сотрудница ФБК аж с 2011 года, сотрудники фонда Навального по-прежнему о ней молчали. Никаких заявлений! Вообще никаких.

И лишь 15 сентября, когда Навальный пришел в себя, а журналисты и политологи хором говорили, что его «отравление» могла организовать сама Певчих, сотрудники ФБК как по команде «сверху» начали срочно отводить от нее подозрения. Переводить все в шутку и публиковать свое фото с Марией. Георгий Албуров, до этого называвший себя руководителем отдела расследования ФБК, вдруг раскрыл миру свою настоящую начальницу … да-да, Певчих:

«Работаю с Марией в Отделе Расследований уже 8 лет и примерно 7 из них мы постоянно шутим про какое-то боевое искусство, на которое она пару раз ходила. Там учат отбиваться от пьяных мужиков с помощью ста разных приёмов удара в пах (над этим и смеёмся). Наша офисная прослушка тоже не смогла запомнить название, и теперь Мария фигурирует в СМИ как "мастер боевых искусств, прошедший подготовку по программе «морских котиков» армии США". Это из смешного. А не смешно то, что сейчас за всеми её родственниками устроена охота со стороны пригожинских бандитских "СМИ" (и британские— тоже «пригожинские бандитские», да, Георгий? - авт.). Не за отравителями Алексея, а за 85-летней бабушкой нашей Марии. Это мы запомним и не забудем. А моей боевой подруге (и начальнику) желаю стойкости и храбрости».

Георгий Албуров, до этого называвший себя руководителем отдела расследования ФБК, вдруг раскрыл миру свою настоящую начальницу. Фото: www.instagram.com/alburov

В тот же день опубликовала фото с Марией и юрист ФБК Любовь Соболь: «Знаю Машу, как честнейшего и порядочного человека. Предполагать, что она может быть причастна к отравлению Навального... полная бредятина и дымовая завеса для отвлечения внимания».

И ни слова о том, почему столько времени все как один «борцы с коррупцией» молчали о существовании Певчих и о том, что она была в поездке с Навальным по Сибири.

А КАК ЖЕ БАБУШКА?

А бабушка Марии Певчих действительно живет в Зеленограде. Недалеко от местного лесопарка. Тут за ней, видимо, и охотились «пригожинские бандитские СМИ».

Вообще странно, что сотрудник отдела расследований, который сам «охотится» за героями разоблачений Навального и их родственниками, возмутился тому, что журналисты стали ходить по всем возможным адресам, связанным с Марией. Чего не случилось бы, если бы сами «навальнисты» не скрывали ее существование. А к бабушке в дверь вряд ли кто-то мог «скрестись», потому что ее здесь давно никто не видел, она обитает в каком-то другом месте.

- Да, знаю Валентину Васильевну, наши дети вместе учились, в одной школе. Мой сын и ее Костя, - рассказала соседка корреспонденту «КП» на улице у подъезда. - Она жила здесь так же, как и я с момента постройки дома, с 1982 года. Но что-то давно ее не видела, хотя раньше все время встречала. Она вроде работает еще.

- В 85 лет?

- Почему в 85? Ей 84.

- А кем она вообще работает?

- Раньше, по-моему, на «Микроне» (производитель интегральных схем, - авт.). Сейчас не знаю.

- Сын ее тут часто появляется?

- Нет, очень давно его не видела.

- А внучка Мария?

- Ой, я и не знала, что у нее есть внучка! Не видела никогда.

Не вспомнили Машу Певчих, даже по фото, никакие другие соседи. Хотя она, как уже накопали СМИ, за последние годы прилетала в Москву не менее 64 раз, но здесь, у бабушки, не появлялась. По крайне мере, соседям на глаза ни разу не попадалась.

Георгий Албуров и Мария Певчих. Фото: www.instagram.com/alburov

«Я ТАКАЯ ОФИГЕННАЯ»

И лишь спустя почти месяц после «отравления» Навального, когда подозрения Марии Певчих достигли пика, она сама дала интервью … почему-то британской ВВС, а не российским СМИ. «Я возглавляю отдел расследований в ФБК. Меня набрали по объявлению (в 2011-м), как это принято говорить. Если вы видели наши расследования на канале Навального, то я имею к этому то или иное отношение». Про свое инкогнито Мария пояснила одной фразой: «Это был мой личный выбор и желание избежать публичности». Но при этом: «Меня знали абсолютно все в офисе. Меня знало огромное количество людей из журналистской среды. Поэтому тот факт, что я как-то связана с ФБК, секрет только для очень широкой публики».

Расследования о себе Певчих выставила на смех (профессиональный прием, когда опровергнуть не получается, а возразить надо): «Это абсолютно смешно. Я прочитала о себе и подумала: блин, какая я офигенная».

Про отца ученого: «Выдумана какая-то жуткая, сумасшедшая история про моего отца, с которым я 15 лет не общаюсь - у меня родители в разводе. А его рисуют чуть ли не ключевой фигурой всего произошедшего».

Зато очень много и подробно Мария рассказывала про случившееся в Томске. О том, как смело вместе с другими ринулась в номер Навального - собирать «улики»-бутылочки с водой. Подтвердила, что улетела в Германию тем же бортом, что и Навальный и вывезла на Запад те самые бутылки из отеля. На которых немецкие спецы и обнаружили следы «яда». Правда, не объяснила, почему не взяла еще и простыни и полотенца, ведь яд бывает и твердым и газообразным. У прозорливой Певчих подозрения пали только на жидкости.

Подкинула Мария ВВС и порцию своих снимков, видимо, чтобы разбавить тот скупой фоторяд, что пережевывали СМИ.

Разговор как бы обо всем и … снова ни о чем. Тоже профессиональный прием?

ТАЙНЫЙ БРИТАНСКИЙ КУРАТОР ФБК

- Когда меня стали спрашивать про Марию Певчих, я тоже сразу не мог понять, кто это, - рассказал «КП» Виталий Серуканов, сотрудник ФБК в 2013-2017 годах. - Но потом вспомнил, что впервые заметил ее (хотя, видел наверняка, много раз, но не обратил внимания) в 2016-м. Для меня удивительно было, что Навальный, который всегда держал дистанцию с сотрудниками, вел себя с ней как-то по-особому. С уважительным пиететом. Будто они с ней были одного ранга, одного положения. Это вообще странно и в парадигму его поведения не вписывалось. То есть Мария - это человек, который появлялся иногда, но которого надо было уважать. Мое личное мнение — она связующий агент между Навальным и иностранными заказчиками. Человек, который привозил фактуру и в нужные моменты проводил ревизию отдела расследований, контролировал его работу. Такой, знаете, британский ревизор, который всегда в тени.

- Певчих заявила ВВС, что вообще-то она руководит отделом расследований Навального.

- Я уже давно говорю, что отдел расследований ФБК «во главе с талантливым Албуровым» — это ширма, ничего из себя не представляющая. Албуров просто водитель дрона, который обеспечивает наивному российскому обывателю картинку: «Видите, мы никакие не иностранные агенты. Наш отдел расследований здесь». На самом деле нет никакого талантливого Албурова. А есть такие, как Мария Певчих, которые слетаются в Россию, чтобы продвигать интересы своих российских и западных хозяев. Вот и все, как бы это жестко не звучало.

- То есть, весь этот скрытый образ жизни, отсутствие соцсетей и фото тоже из этой оперы?

- Абсолютно.

- Но у вас же в ФБК были какие-то корпоративы, собрания. Как так получилось, что почти за 10 лет Певчих ни разу нигде в кадр не попала?

- Она очень профессионально уходила от внимания к себе. Никогда в объектив не попадала. И, уверен, остальные люди следили, чтобы этого не произошло. При этом ФБК — это особое общество, где каждый хочет стать медийной и популярной персоной. Есть даже внутренние соревнования, кто более популярен в соцсетях. Этого же всегда требовал и Навальный. Главный его постулат в политике был: «Я абсолютно открыт. У меня нет никаких секретов». А, оказывается, есть! Вдруг представляют миру некую Певчих, которую никогда даже не оформляли в фонд, которая живет на непонятные доходы. Все рассказы про ее бизнес - просто способ легализовать ее финансовое положение — типа вот я такая обычная простушка из Британии. Ну кто в это поверит?

И они бы скрывали Певчих и дальше. Но она очень сильно засветилась в этой истории с «отравлением» и у них не было другого выхода. Меня очень повеселило, как все эти клоуны, типа Албурова и Соболь, по команде одновременно стали выкладывать свои заготовленные фото с Певчих. Смешно. Почему до этого они ее скрывали? Отказывались отвечать на вопросы о ней? А потом одномоментно их прорвало. Получили указание вывести Певчих в свет, чтоб отвести от нее угрозу? Все это наводит на мысль, что Певчих знает больше, чем мы даже можем предположить. История реально детективная. Даже шпионская. Очень интересно, что будет дальше.

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