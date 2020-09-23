Экономь с Яндекс Go: за поездки в такси и заказы в Еде и Лавке будут возвращать 5% кешбэк баллами

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Это предложение особенно актуально осенью, когда холодает и часто идут дожди. Мерзнуть, ожидая автобус, не хочется, или идти по лужам до метро. Проще вызвать такси. Расплачиваясь картой, вы получите кешбэк баллами, которые можно будет потратить на оплату следующей поездки в такси.

Чем дороже поездка, тем больше кешбэк. Например, возвращаетесь с вокзала или с дачи домой. Расстояния в городах-миллионниках немалые. Заказав машину через мобильное приложение, вы сэкономите, получив приличную сумму баллами обратно.

Раньше кешбэк действовал только при заказе авто повышенных классов, начиная с категории «комфорт» и выше, и был равен 10% от стоимости поездки. Сейчас это предложение по-прежнему актуально. Но теперь пользователи могут получать бонусы и за заказ авто категории «эконом».

КАК ПОЛУЧИТЬ БАЛЛЫ

Акция действует в период с 21 сентября по 21 октября. Чтобы получить баллы, оплачивайте поездку картой. Потратить бонусы сможете при наличии подписки Яндекс.Плюс. Если она у вас еще не оформлена, то сейчас можно получить три месяца бесплатного использования. Затем подписка будет стоить 199 рублей в месяц.

Кстати, экономить и получать дополнительные баллы кешбэка можно не только в Такси, а еще в Яндекс.Драйве и Яндекс.Афише.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ БАЛЛЫ

- Если вы являетесь подписчиком Плюса, рассчитывайтесь баллами за поездки в Такси. Оплатить поездку кешбэком можно как частично, так и полностью. При этом ограничений по выбору класса машины нет.

- Рассчитаться баллами можно за каршеринг. Если в вашем городе есть Яндекс.Драйв, поездки станут выгоднее.

- Все мы соскучились по походам в кино и театры. А чтобы возвращение к традиционному культурному досугу было еще приятнее, покупать билеты можно при помощи баллов, в этом вам поможет Яндекс.Плюс и Яндекс.Афиша.

- Осенью темнеет рано, поэтому часто пользуюсь такси, особенно когда муж занят и нужно ребенка из школы забрать. Если за поездки будут давать бонусы, которыми можно оплатить следующие поездки в такси, я только рада буду, - говорит жительница Москвы Ирина Павлова.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЫГОДЫ

С 23 сентября кешбэк баллами будет начисляться при заказе в Лавке и в Еде в приложении Яндекс Go. Напомним, что Лавка сейчас доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, а Яндекс.Еда - в 128 городах России. При заказе в Яндекс Go в честь присоединения этих сервисов к Плюсу до 27 сентября для пользователей будет действовать повышенный 10% кешбэк в баллах. Потом размер кешбэка составит 5% в баллах. Пока баллы из заказов Еды и Лавки можно копить. А уж куда потратить сэкономленное, вы решите сами!