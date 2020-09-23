«Россети» завершили реконструкцию Шуховской башни на Оке

Торжественная церемония открытия Шуховской башни на Оке. Фото: Пресс служба ПАО «Россети»

23 сентября состоялась торжественная церемония открытия Шуховской башни на Оке, в которой приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор «Россетей» Павел Ливинский и президент фонда сохранения и развития науки, культуры и искусства «Шуховская башня», правнук создателя опоры Владимир Шухов. Обратим внимание, что в 2014 году распоряжением федерального правительства РФ Шуховская башня на Оке была отнесена к объектам культурного наследия федерального значения.

«Мы благодарны компании «Россети» за воссоздание уникального объекта. Она и до этого была одной из популярных достопримечательностей Нижегородской области, и я уверен, что после реконструкции это место привлечет еще больше внимания, в том числе и мировой общественности, - пояснил Глеб Никитин. - Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Опора была построена в конце 1920-х годов, входила в комплекс высоковольтного спецперехода через Оку. 128-метровая башня расположена в живописном месте – в излучине реки в окружении корабельных сосен. Дорога от Нижнего Новгорода занимает менее часа, рядом находится другой крупный город – Дзержинск.

«Шуховская башня на Оке – один из объектов плана ГОЭЛРО, столетие которого мы отмечаем в 2020 году, - напомнил Павел Ливинский. - Однако конструкция и сегодня выглядит впечатляюще. Более того, как и другие работы выдающегося инженера Владимира Шухова, она является источником вдохновения современных архитекторов. Это наглядная иллюстрация всей идеологии плана ГОЭЛРО – он включал в себя проекты, формирующие тренды на десятилетия вперед. Мы должны равняться на этот опыт и продолжать традиции русской инженерной школы».

128-метровая башня была построена в конце 1920-х годов. Фото: Пресс служба ПАО «Россети»

Конструкция башни стоит из 25-метровых секций, по форме являющихся однополостными гиперболоидами вращения. Диаметр фундамента – 34 метра. При монтаже применялся «телескопический» метод, который ранее был опробован во время строительства Шаболовской башни в Москве – ярусы собирали на земле и затем «выдвигали» на верхний уровень.

Реконструкция башни проводилась в несколько этапов. Сначала были восстановлены 16 стальных арок-профилей нижней секции, которые украли охотники за металлом. Затем укреплена береговая линия Оки, построена прогулочная набережная. И лишь затем выполнена антикоррозийная обработка конструкций, смонтирована динамическая архитектурная подсветка (23 000 светодиодов), благоустроена территория.