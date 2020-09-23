«Большой бассейн и камин»: Павел Прилучный показал новый дом, куда перевез любовницу

Актер Павел Прилучный Фото: Борис КУДРЯВОВ

Еще до того, как развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце вступил в законную силу, звезда «Мажора» укатил вместе со своей любовницей актрисой Мирославой Карпович на отдых в Крым.

И после развода ничего не изменилось, теперь Павел и Мирослава живут под одной крышей. Напомним, как рассказывают друзья актёра, Карпович настояла на переезде Прилучного из загородного дома, где он был счастлив с Агатой Муцениеце и детьми.

Фото: СОЦСЕТИ

- Он только что переехал в новый 4-ный дом с бассейном, но практически без мебели, - рассказывали kp.ru коллеги Прилучного. - Правда вряд ли он купил этот дом, поскольку Прилучный весь в кредитах. Дом и машины - за все ещё надо гасить кредиты. Видимо, друзья пустили пожить в своём доме. Он, кстати, находится неподалёку от посёлка «Трувиль», где ранее Павел жил с семьей. Старый дом он решил продать под влиянием Мирославы Карпович, сейчас он выставлен на торги. Когда они с Агатой покупали этот особняк, он стоил около 180 миллионов рублей. Дом по-прежнему находится в залоге, за него еще надо выплатить порядка 70 миллионов рублей.

Фото: СОЦСЕТИ

А сейчас актер выложил в своём Инстаграме фото из своего нового особняка. Дом довольно-таки просторный: с большим бассейном, камином. Однако заметно, что особняк далеко не новый, без особого ремонта. Судя по фото, в новом жилище Павла Прилучного уже гостят их с Агатой Муцениеце дети. Вместе с Прилучным и Карпович, судя по снимкам, в доме проживает новая собака актёра Фифа, которую он завёл сразу после развода.

Фото: СОЦСЕТИ

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