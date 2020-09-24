Умерла на руках врачей: подробности загадочной гибели дочери актера Владимира Конкина

32-летняя София Конкина была третьим ребенком звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Фото: Иван ВИСЛОВ

Известие о загадочной смерти дочери Владимира Конкина - исполнителя роли Володи Шарапова из культового фильма "Место встречи изменить нельзя" - стало шоком для близких и родных 32-летней девушки. София Конкина утонула в бассейне. При этом девушка плавала как профессиональный спортсмен, а глубина бассейна была всего 1,6 метра.

Тело Софии Конкиной нашли на дне бассейна в фитнес-клубе "Джамп-клуб" в Москве в 23:30. Родные сутки не знали, что с ней произошло. Первую помощь девушке, наглотавшейся 22 сентября воды в бассейне на улице Красная Пресня, оказывали посетители фитнес-клуба.

Окружающие заявили, что обнаружили Софию уже практически на дне. Судя по всему, в бассейне, когда женщина начала тонуть, на тот момент никого не было. Девушка была в воде непродолжительное время. Ее вытащили посетители и сотрудники клуба. Они проводили первую сердечно-легочную реанимацию.

К приезду врачей "скорой помощи" она, казалось, уже умерла. Но медикам удалось реанимировать пациентку. Специалисты смогли восстановить сердечный ритм. Но дышать сама женщина не могла - ее донесли до машины и подключили к аппаратуре. Самостоятельно дышать Софья начала в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали, пишет сайт mk.ru.

23 сентября родственникам девушки позвонили из клиники и сообщили, что она в реанимации. Минувшей ночью София умерла на руках врачей. Близкие не верят, что дочь знаменитого советского и российского артиста могла утонуть. Так как девушка занималась профессионально плаванием.

По данным 5-tv.ru, предварительная причина - утопление в пресной воде. Столичная полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Софья Конкина работала юристом. В 2009 году она закончила юридический факультет Института экономики. Воспитывала двух детей - сына и дочь. Сейчас решается вопрос, кто из близких актера будет оформлять над ними опеку.

Конкина - третий ребенок в семье 69-летнего Владимира Конкина. На его счету - десятки популярнейших картин: "Как закалялась сталь", "Место встречи изменить нельзя", "Отцы и дети", "Принцесса на бобах", "Сармат" и многие другие.

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