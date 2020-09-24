"Со дна бассейна ее достал тренер": дочь Владимира Конкина не звала на помощь и утонула мгновенно

Девушку на дне бассейна заметили только спустя минуту и, как назло, медсестры на посту не оказалось Фото: Иван ВИСЛОВ

В смерти дочки Владимира Конкина Софии пока очень много загадок. Здоровой, молодой женщины не стало спустя сутки после похода в бассейн в самом центре столицы, на улице Красная Пресня. Причиной смерти стал отказ почек, но фактически София утонула.

Все произошло поздно вечером 22 сентября в фитнес-клубе, куда София пришла, чтобы поплавать в бассейне. Очевидцев происшествия уже опросили полицейские.

- Она не звала на помощь и мгновенно ушла на дно. Только спустя минуту ее тело заметили другие посетители бассейна, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Софию вытащил один из тренеров. На помощь к девушке бросились другие посетители: ей делали искусственное дыхание и массаж сердца. А вот медсестры на посту в этот момент не оказалось.

- Пострадавшая была без сознания, но дышала самостоятельно, - пояснил источник "КП".

Женщину увезли на скорой в больницу Боткина. Спустя несколько часов она умерла, так и не придя в себя.

Сейчас по факту ее смерти ведётся проверка. Софиb было всего 32 года. Напомним, что самому Владимиру Конкину сейчас 69 лет. Артист запомнился зрителям по фильмам «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя».

ОФИЦИАЛЬНО

- В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.