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Происшествия

"Со дна бассейна ее достал тренер": дочь Владимира Конкина не звала на помощь и утонула мгновенно

Девушку на дне бассейна заметили только спустя минуту и, как назло, медсестры на посту не оказалось
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Девушку на дне бассейна заметили только спустя минуту и, как назло, медсестры на посту не оказалось

Девушку на дне бассейна заметили только спустя минуту и, как назло, медсестры на посту не оказалось

Фото: Иван ВИСЛОВ

В смерти дочки Владимира Конкина Софии пока очень много загадок. Здоровой, молодой женщины не стало спустя сутки после похода в бассейн в самом центре столицы, на улице Красная Пресня. Причиной смерти стал отказ почек, но фактически София утонула.

Все произошло поздно вечером 22 сентября в фитнес-клубе, куда София пришла, чтобы поплавать в бассейне. Очевидцев происшествия уже опросили полицейские.

- Она не звала на помощь и мгновенно ушла на дно. Только спустя минуту ее тело заметили другие посетители бассейна, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Софию вытащил один из тренеров. На помощь к девушке бросились другие посетители: ей делали искусственное дыхание и массаж сердца. А вот медсестры на посту в этот момент не оказалось.

- Пострадавшая была без сознания, но дышала самостоятельно, - пояснил источник "КП".

Женщину увезли на скорой в больницу Боткина. Спустя несколько часов она умерла, так и не придя в себя.

Сейчас по факту ее смерти ведётся проверка. Софиb было всего 32 года. Напомним, что самому Владимиру Конкину сейчас 69 лет. Артист запомнился зрителям по фильмам «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя».

ОФИЦИАЛЬНО

- В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

ЧППроисшествия: ЧП

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