Кашин и Мардан устроят «Судный день» на радио «Комсомольская правда»

Олег Кашин и Сергей Мардан

На радио «КП» 25 сентября стартует новый проект «Судный день». Его ведущими станут Сергей Мардан и Олег Кашин. Этих товарищей мало что объединяет. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что их разделяет пропасть. Но есть у Олега и Сергея одна общая черта — их хлебом не корми, дай поспорить и высказать свою точку зрения.

- Я давно мечтал познакомиться с Сергеем, для меня это такой народный герой, с которым можно поспорить за столом или у гаражей, но в эфире тоже нормально, - зубоскалит Олег Кашин. - Мне кажется, привычные линии общественного конфликта, когда патриоты ругаются с либералами, а почвенники с западниками, уже давно поломаны, и приходит время новых конфликтов.

Сергей Мардан со своей стороны от комментариев отказался:

- Выскажу Кашину все лично в прямом эфире!

Кстати, радио «КП» приготовило для непримиримых противников три подсказки.

- Звонок другу

Каждый из ведущих имеет право один раз за программу призвать на помощь по телефону любого своего товарища.

- Помощь зала

В самых жарких спорах подключаем слушателей.

- 50/50

Если ведущие вусмерть разругаются, у них будет шанс «выключить» оппонента. Кидаем монетку. Орел - Кашин, решка - Мардан. У проигравшего на три минуты отключаем микрофон.

Битва двух Годзилл отечественной журналистики будет разворачиваться каждую пятницу в 18:00 (Мск).