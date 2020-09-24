«Дым из США добирается до Европы»: Всероссийское общество охраны природы призывает страны-участниц ООН объединиться в борьбе с лесными пожарами

Всероссийское общество охраны природы предлагает создать глобальную систему безопасности для сохранения лесов.

Российские экологи обратились в Генеральную Ассамблею Организации Объединённых Наций. В открытом доступе появилось письмо от Всероссийского общества охраны природы. В нём ВООП обращает внимание международного сообщества на «глобальный вызов, требующий реакции ООН и всего человечества».

«Лесные пожары последних лет приобретают катастрофический характер, уносят жизни людей и животных, наносят колоссальный ущерб и ставят под вопрос возможность решения климатических проблем, - отмечают экологи. - Влияние лесных пожаров уже давно стало трансграничным – дым из Австралии накрывает Новую Зеландию, дым из США уже добирается до Европы. Нужны общие усилия».

Исходя из текста письма, Всероссийское общество охраны природы предлагает создать глобальную систему безопасности для сохранения лесов. По мнению ВООП, она должна включать меры профилактики и предупреждения пожаров, комплекс раннего обнаружения возгораний и международные силы быстрого реагирования для локализации и тушения пожаров, обеспеченные современными техникой и технологиями.

«Важно также оперативно организовывать компенсационное лесовосстановление на всех пострадавших территориях или в тех же широтных поясах, где произошли пожары. «Всероссийское общество охраны природы» уже много лет занимается этой работой», - констатировали в организации, а также отметили, что готовы организовать международную общественную поддержку.

В комментарии «Комсомольской Правде» и.о. председателя Центрального Совета ВООП Элмурод Расулмухамедов пояснил позицию организации.

«Лесные пожары давно стали привычной частью мировой информационной повестки. Горят Сибирь, Австралия, Испания, Греция, особенно сильно горят США... Гибнут люди, животные, разрушаются уникальные экосистемы. И если в России делаются хоть какие-то выводы: выделяются средства на усиление и техническое оснащение пожарных, запускаются проекты лесовосстановления типа «Сохраним лес», то мировое сообщество не выражает даже тени озабоченности, - подчёркивает Элмурод Расулмухамедов. - А ведь лес – климатический стабилизатор. И именно сокращение площади лесов и их поглощающей способности - весомая причина идущих климатических изменений. Наша инициатива направлена на то, чтобы напомнить мировому сообществу об этих проблемах».