Вопрос дня: Что делать с отбывшими свой срок педофилами? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт комитета по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- Эта проблема выходит из области пенитенциарной системы в плоскость медицинскую. Кастрация насильника вряд ли приведет к результату, положительному для общества. Это вопрос психиатрии. Неподконтрольного человека не остановить. И в ИВК не исправить. Нужна система круглосуточного контроля.

Владимир ЛУЦЕНКО, полковник запаса ФСБ:

- Проблема рецидива в мире существует по любому преступлению. Бьются психологи, бьются юристы. Все упирается в деньги. Вообще педофилов надо бы кастрировать. В разных странах вопрос поднимали, но никто решиться пока не может, ведь такой вой поднимут правозащитники...

Евгений НИКИФОРОВ, директор Радио «Радонеж»:

- Любые пороки так въедаются в человеческую личность, что избавиться от них сложно. Жестокость не поможет. Главное - профилактика. Педофилия - это же не в теле сидит, а в голове... Одному батюшке сказал жестокий преступник: «Батюшка, я хотел бы, чтобы меня никогда отсюда не выпустили!» Он знал, что если выйдет, то совершит то же самое.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, Межрегиональный отцовский комитет:

- Маньяк должен быть бессрочно на больничной койке. На свободе эта бомба взорвется. Педофил может быть на свободе при одном условии: мы детонатор вынимаем методом кастрации.

Руслан ИСАЕВ, президент Независимой наркологической гильдии:

- Воздержание никогда еще не лечило зависимость, это лечат профессиональные программы. У нас этого нет. Пока специальный орган не появится, ситуация не изменится. Педофил не должен выпадать из поля зрения ключевых государственных структур.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Если насилие над детьми было связано с их тяжелыми травмами или смертью, для преступника нужно пожизненное пребывание в специализированной психиатрической клинике.

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