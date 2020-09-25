«Люди не видят смысла отчислять на пенсию»: экономист объяснил резкий взлет серых зарплат в стране

В России стало больше людей, работающих в «серой» зоне Фото: Анастасия Осипова

Десятки тысяч предприятий, компаний и разного рода контор остановили свою работу кто на недели, а кто на долгие месяцы. Урон, нанесенный эпидемией, продолжает проявляться. Так, в России стало больше людей, работающих в «серой» зоне.

Как выяснил сервис Работа.ру, каждому восьмому жителю страны (12%) работодатели предложили перейти на зарплаты в конвертах. При этом 2% отказались от таких условия, 2% — добровольно пошли на это, а у остальных 8% и выбора не было. Более того — четверть наших сограждан (24%) не платили налоги с зарплат еще до пандемии.

ЗАКРЫТЬСЯ ИЛИ "ОПТИМИЗИРОВАТЬ" ЗАТРАТЫ

То есть все усилия, брошенные властями на «обеление» схем оплаты труда были впустую?

- Во время пандемии пострадало очень много отраслей и бизнесов, - объясняет Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса Работа.ру. - В связи с этим перед предприятиями встал выбор — закрыться или найти дополнительные способы оптимизации затрат в кризис. Один из них, к сожалению, перевод части заработной платы персонала в «серую» схему.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета, доктор экономических наук Александр Сафонов напоминает, что даже в таких европейских странах с развитой рыночной экономикой как Германия, в «серой» зоне 5-10% рынка труда. В Италии «теневой» уровень 40% удалось опустить ниже 20%, что считается успехом. Коронавирус внес свои коррективы. Особенно в России.

- Российские работодатели, лишившиеся возможности получать доходы от продажи товаров и услуг, по указу президента должны были платить среднемесячную зарплату своим работникам, - говорит Сафонов. - Боясь, что ситуация может повториться, компании поняли, что перевод работника в «теневой» сектор дает им гарантии не нести расходы на зарплату, выходные пособия, больничные, работникам. То есть «серый» сектор позволит им в максимальной степени избегать какой-либо ответственности. Поэтому коронавирус подтолкнул ряд работодателей к желанию в максимальной степени снизить нагрузку, которая диктуется трудовым законодательством. Часть персонала перевели в «серый» рынок, часть отправили в режим самозанятости, чтобы до конца не нарушать законодательство.

НЕТ НАДЕЖДЫ НА ПЕНСИЮ

По словам экономиста, у работника в такой ситуации выбор был небольшим: либо получать хоть какие-то деньги, либо он не получить ничего.

- Наемные работники попросту были вынуждены согласиться с требованием работодателя вступать в такие непростые взаимоотношения, - продолжает доктор экономических наук. - Плюс к тому бесконечные реформы пенсионной системы подталкивают людей к мысли о том, что нет смысла участвовать в отчислениях в Пенсионный фонд, потому что не понятен результат, который должен наступить через 30 с лишним лет. Они видят, что уровень пенсии невысокий. Они считают, что какие-то деньги на старость отложат сами, либо же надеются на то, что будут продолжать работать.

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