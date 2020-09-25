Прощай, подвальная качалка! Правительство запретило детские кружки и секции на подземных этажах

Детским кружкам придется переезжать из полуподвальных помещений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское правительство запретило размещать детские кружки и секции в цокольных и подвальных этажах. Об этом говорится в постановлении «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

Документ запрещает использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга. Сюда входят детские развивающие студии, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, качалки.

Исключение делается только в том случае, если наличие таких помещений предусмотрено проектной документацией.

Мнения экспертов разделились.

- Я просто в шоке! - так в разговоре с kp.ru отозвался о нововведении директор фонда развития индустрии детского молодежного отдыха, оздоровления и досуга “Дорогами открытий” Олег Камнев. - Подвальные и цокольные этажи часто как раз и используются для организации детских кружков, досуговых центров, иногда там оборудуют спортивные залы. Специально не подсчитывал, но думаю, примерно половина подобных площадей в домах старой постройки используется как раз для этих целей. Конечно, никто не закладывал в проектной документации этих пяти и девятиэтажек, построенных еще в советское время, пункт о том, что они предназначены для обустройства секций и кружков. В проектах новых домов такое делается, но это малая доля в общем объеме жилых построек. А куда идти детям, нет в этом постановлении?

Однако другие опрошенные эксперты поддерживают постановление.

- Все правильно правительство делает, все логично - сказал kp.ru исполнительный директор спортивного клуба МГУ Алексей Гурбанов. - В подвалах и цоколях плохая вентиляция, ограничены пути отхода при эвакуации — в подвалах нет окон вообще, в цоколях окна есть вверху, но через них сложнее выбраться.

Детские центры в подвалах — это уже давно анахронизм.

- Давно я не слышала про такие способы использования подвальных помещений, - сказала kp.ru Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. - Был как-то детский сад, но жители были против из-за шума, и его перевели. А постановление здравое. В Перми в подвале хостел размещался — возник пожар, 5 человек погибли.

О том, что секции и качалки в подвалах уже давно не актуальны, а остались только в воспоминаниях о 90-х, сказал kp.ru и бывший детский омбудсмен Павел Астахов.

- Ну, может у вас в Москве и неактуально, а в каких-нибудь райцентрах 90-е не заканчивались, - сказал kp.ru наш читатель Алексей из Самары. - Получается, что идти теперь пацанам некуда...