Польская фирма выпустила фигурки советских солдат-мародеров

Красноармейцы, которых сделали в Польше, изображены очень своеобразно. Фото: www.ddayminiaturestudio.com

Известная польская компания, которая прославилась своими коллекциями солдатиков в форме армий различных стран, выпустила новую серию. Которая оказалась посвящена красноармейцам, освобождавшим Польшу в ходе Второй Мировой войны.

Казалось бы, что тут примечательного? Эта компания регулярно делает такие коллекции. В ее истории есть такие же коллекции солдатиков в форме голландской, бельгийской румынской, шотландской, британской армий. Есть даже летчики германских люфтваффе, фольксштурм и даже Waffen SS гитлеровской Германии времен Второй Мировой войны. Вот только есть один нюанс - фигурки серии Red Storm over Europe у компании D-Day Miniature Studio получились весьма специфические. И коллекция называется весьма специфические – «Советские грабители (мародеры) в Европе 1944».

Фото: www.ddayminiaturestudio.com

Красноармейцы, которых сделали в Польше, изображены очень своеобразно. Они не стреляют, не проводят разведку местности, не воюют, одним словом, а мародерствуют. Один из них идет и на ходу пьет из горла бутылки, второй везет тачку, в которую уложил украденную картину, третий несет чемодан, при этом будучи одет в жилет на гимнастерку и цилиндр поверх пилотки, а вокруг шеи обмотано сразу несколько галстуков.

Даже эсэсовцы не удостаивались у польских дизайнеров такой «чести», как советские солдаты, свыше 600 тысяч которых погибли при освобождении Польши во время Второй Мировой. Можно было, наверное, не обращать внимания на сей факт, поскольку частная-де компания в условиях рыночной экономики». Только вот такая специфическая польская «благодарность» полностью укладывается в современные тренды внешней политики современного польского государства.

Многолетний комплекс по отношению к России, которая похоронила все надежды Варшавы на строительство Великой Польши «от можа до можа» (от моря до моря), собственная недавняя история, когда Польша вела себя так, что даже чуть ли не самый упертый антикоммунист и русофоб Уинстон Черчилль назвал Польшу «гиеной Европы» буквально перед началом Второй Мировой войны, а большое количество поляков не просто работало на гитлеровцев под оккупацией, но и пошли добровольно воевать на Восточный фронт против СССР – все это, вкупе со сформированным заказом на пересмотр итогов войны и очернение России ложится в одну канву. При этом про собственные «подвиги» в деле уничтожения тех же евреев в Польше предпочитают молчать.

Фото: www.ddayminiaturestudio.com

Польше осталось совсем немного, чтобы начать в открытую праздновать юбилеи выживших и до сих пор живущих своих эсэсовцев, как это делают на нынешней Украине. И почему-то нет сомнений, что вскоре так оно и будет.