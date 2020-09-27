Конфликт в Нагорном Карабахе: последние новости о противостоянии Армении и Азербайджана на 27 сентября 2020

27 сентября 2020 года обострился конфликт в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

27 сентября 2020 года обострился конфликт в Нагорном Карабахе. Мы собрали последние новости о противостоянии Армении и Азербайджана.

ОГОНЬ НА РАССВЕТЕ

Около 6 часов утра по московскому времени на линии разграничения в непризнанной Нагорно- Карабахской республике был открыт огонь из артиллерийских и ракетных установок. Представители военных ведомств Армении и Азербайджана обвинили друг друга в том, что огонь был спровоцирован «действиями противника».

ГИБНЕТ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Около 7 часов утра пресс-служба Нагорно-Карабахской республики заявляет о том, что обстрелам подверглись не только села на линии разграничения, но и столица этого образования Степанакерт. Об обстрелах сел на своей стороне сообщает и пресс-служба Минобороны Азербайджана. Обе стороны заявляют о гибели мирного населения в районе конфликта.

ПАДАЮТ ВЕРТОЛЕТЫ

Около 9 часов утра из источников в Минобороны Армении поступают данные об уничтожении двух вертолетов и трех беспилотников вооруженных сил Азербайджана. В течение нескольких минут представители военного ведомства в Баку опровергают эти сообщения, но подтверждают, что потерян один боевой вертолет ВВС республики, экипажу которого удалось спастись.

ГОРЯТ ТАНКИ И ЗРК

В течение утра стороны обмениваются сообщениями об уничтоженной бронетехники. Армянская сторона говорит о трех подбитых танках противника, азербайджанская сторона это опровергает, заявляя в свою очередь об уничтожении переносных зенитных комплексов Оса в количестве 12 единиц.

В течение утра стороны обмениваются сообщениями об уничтоженной бронетехники. Фото: REUTERS

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

До 10 часов утра президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутунян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию мужского населения возрастом от 18 лет и старше.

Около 11 часов правительство Армении ввело военное положение и объявило всеобщую мобилизацию, поставив об этом в известность ОБСЕ — по данным Еревана министр обороны республики Давид Тоноян через несколько часов после начала огневой подготовки провел телефонные переговоры с личным представителем председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком.

МОСКВА УМИРОТВОРЯЕТ

Российский МИД заявил о необходимости прекращения огня и проведения переговоров.

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