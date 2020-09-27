«Турки знали о начале операции Азербайджана»: Александр Коц прокомментировал обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Александр Коц обратил внимание на то, что на протяжении последних лет со стороны Азербайджана шла усиленная модернизация и закупка вооружения, в том числе, у Турции. Фото: REUTERS

Конфликт между Арменией и Азербайджаном, центром которого с 1988 года является спорная территория Нагорного Карабаха, в воскресенье, 27 сентября, вновь обострился. Власти Турции сегодня заявили о своей поддержке Азербайджана в данном столкновении: Анкара решительно осудила «нападение Армении». Вероятнее всего, Турция заранее была в курсе начала военной операции со стороны Азербайджана – такое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда» выразил специальный корреспондент издания Александр Коц.

- С самого начала обострения турецкие журналисты уже присутствовали на линии соприкосновения. Очевидно, что турки были в курсе того, что начнется операция. Это доказывается, что сегодня Баку пошел на обострение, а не Ереван. Ходят слухи, что Турция перебросила в Азербайджан некоторые подразделения своих крокси. Обвинения в адрес Армении и Карабаха на этом фоне звучат не очень убедительно, - отметил он.

Александр Коц обратил внимание на то, что на протяжении последних лет со стороны Азербайджана шла усиленная модернизация и закупка вооружения, в том числе, у Турции. Сегодня эти техника пошла в ход. Армянская сторона заявила, что было сбито 14-15 беспилотников, несколько вертолетов и танков. Минобороны опубликовало кадры уничтожения азербайджанской военной техники.

- Это противостояние сейчас не только в Нагорном Карабахе, но и практически по всему миру. Можно вспомнить недавнее обострение на армяно-азербайджанской линии соприкосновения – волна стычек прокатилась по всей России. Если есть неразрешенная ситуация, она будет периодически в информационном поле появляться. Если конфликт сегодня удастся решить дипломатическим путем, с повестки дня он не исчезает, - сказал Александр Коц.

Спецкор «КП» напомнил о множестве примеров долгого состояния между войной и миром. Самые «красноречивые» среди них – Донбасс, находящийся в подвешенном состоянии уже седьмой год, Абхазия и Осетия, стоявшие между войной и миром с 1992 по 2008 годы. Весь вопрос здесь, считает журналист, в политической воле – чтобы это закончилось, власти должны признать бессмысленность претензий и пойти на взаимные компромиссы.

- Здесь никакого компромисса со стороны Баку быть не может. Оттуда все время звучит агрессивная риторика. Вряд ли она изменится даже при смене руководства страны, - добавил Александр Коц.

Напомним, что сегодня глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре выразил министру Армении серьёзную озабоченность обострением конфликта в Карабахе. Российская сторона подчеркнула необходимость скорейшего прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.