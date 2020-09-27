Руководитель “Вектора” рассказал, кому из переболевших COVID-19 нужна будет вакцина от коронавируса

У пациентов переболевших коронавирусом в легкой форме титр антител сокращается очень быстро, поэтому им необходимо будет вакцинироваться. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас в России интенсивно тестируются сразу две перспективные отечественные вакцины. Одна из них - «Спутник V», разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в ходе третьей фазе клинических исследований она будет испытана на 40 тысячах добровольцах.

Второй препарат - «ЭпиВакКорона», созданный учеными Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», готовится к государственной регистрации в октябре этого года.

О том, как работают вакцины, их создатели рассказали в фильме Наили Аскер-заде “Новый препарат. Исследования. Вторая волна”.

- Стоит ли делать прививку человеку, который переболел коронавирусом? С точки зрения эффективности лучшая вакцинация это перенести соответствующую болезнь. - говорит Ринат Максютов, генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ “Вектор” Роспотребнадзора. - Если человек переболел в легкой форме или у него было бессимптомное течение заболевания, то все зависит от уровня сформировавшегося иммунитета. Вполне возможно такой категории лиц в будущем потребуется вакцинация для защиты от COVID-19. Но если человек болел тяжело, то у него должен выработаться иммунитет, который не требует вакцинации. А при определенных особенностях иммунной системы и в случае тяжелого течения заболевания я могу предположить, что может быть сформирован пожизненный иммунитет.

Того же мнения придерживается и один из создателей вакцины «Спутник V» директор ФГБУ "НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, у пациентов переболевших коронавирусом в легкой форме титр антител сокращается очень быстро, поэтому им необходимо будет вакцинироваться. А в том случае, если человек перенес корону тяжело титр антител держится дольше. Это говорит о том, что сформирован более устойчивый иммунитет. Однако и в этом случае необходимо определять титр вируснейтрализующих антител. Вполне возможно через какое-то время таким пациентам тоже потребуется вакцинация.

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