На каждого черного лесоруба найдется электронное клеймо

Наладить контроль за оборотом леса – на сегодня одна из главных государственных задач Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наладить контроль за оборотом леса – на сегодня одна из главных государственных задач. Как отследить всю цепочку хозяйственной деятельности: от рубки деревьев, до их переработки или вывоза на экспорт?

В советские годы этот учет производился в ручном режиме. Инженеры института лесного хозяйства обозначали на карте деляны для вырубки, вписывая сколько и каких деревьев можно спилить: 3 пихты, 5 сосен, 2 лиственницы и так далее. Примерно такая же история происходила и по части восстановления леса.

Самая большая проблема – вывоз кругляка на экспорт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сейчас в эпоху цифровизации этот труд по силам выполнить хорошо отлаженной компьютерной программе. В России она существует с 2015 года. Но очевидно, что ЛесЕГАИС еще не настолько прозрачен, как того требует система в целом. Недобросовестные предприниматели, так называемые черные лесорубы, находят лазейки, чтобы обойти цифровой контроль. Это размытые сроки оформления сопроводительных документов, слабая защищенность бланков.

Самая большая проблема – вывоз кругляка на экспорт. По закону он облагается таможенной пошлиной, но платят ее не все лесные бизнесмены. Нередко круглый лес по документам выдают за пиломатериалы.

Еще одна проблема - защита леса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в начале 2019 года тогдашний глава правительства Дмитрий Медведев призвал ставить «на каждое бревно – электронное клеймо», что поможет, по его словам, сделать учет в ЛесЕГАИС еще прозрачнее. Однако пока современная система только фиксирует сделки.

- А откуда взялась эта древесина, куда пошла, никто не знает, - комментирует председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Иными словами, ЛесЕГАИС не спрашивает, где срубили дерево, где его хранили, как и на чем везли, как перерабатывали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна горячая проблема – лесные пожары. Для защиты лесов от возгораний государство уже сделало многое. В регионах приобретается специальная техника, увеличивается финансирование. Но и его при нынешних масштабах пожаров недостаточно. Зачастую активное участие в тушении лесов принимают добровольцы, которые привлекают свои средства, оборудование.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям готовит внести на обсуждение в парламент поправки в законодательство, которые должны, по мнению депутатов, реформировать отрасль заготовки древесины.

Специалист по лесному кодексу, сотрудник Института лесного хозяйства Владимир Петров обращает внимание, что реформа отрасли не должна лечь тяжким бременем на частных лесозаготовителей.

Пожары уничтожают лес. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Организация пунктов приема древесины, обеспечение пожарной безопасности — все это увеличит затраты арендаторов участков процентов на 30, - комментирует Петров. - Что нужно сделать для того, чтобы все-таки снизился объем и число незаконных заготовок? Первое. Нужно вернуть лесника в лес. Увеличить численность лесной охраны. На сегодняшний день в среднем в лесничестве двадцать человек работает, а лесничество — это не шесть соток и даже не двенадцать. Средняя площадь одного лесничества в стране 700 тысяч гектаров леса. 20 человек на 700 тысяч га – нереально отследить. Второе. Необходимо уменьшить документооборот в нашем лесном хозяйстве. Лесники «захлебнулись» в бумагах, на которые они тратят процентов 60 своего рабочего времени. А в лес выходят в свободное от бюрократии время. Хотя лесной обход – главная обязанность лесника. Третье. Увеличение объема финансирования. Не идет молодежь работать в лесничества из-за низких зарплат.

Байкальский целюлозно-бумажный комбинат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОФИЦИАЛЬНО

«Две главные тенденции в российском леспроме - это снижение экспорта круглого леса и увеличение добавленной стоимости и глубины переработки древесины.

За 10 лет доля экспорта кругляка в общем объеме заготовки сократилась в несколько раз - до 7% по итогам 2019 года».

Министерство промышленности и торговли РФ.

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