Анекдоты: У возраста 50+ есть и недостатки, и преимущества. Вблизи не видишь маленькие буквы, зато идиотов видишь издалека

В 1975 году у меня конфисковали самогонный аппарат. Вчера видел его на выставке «Модернизация и нанотехнологии».
* * *
Просто по-дружески хочу всем напомнить о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.
Я, например, оставил машину на парковке, провел время как хочу и вернулся домой на автобусе.
И знаете что, я очень этим горжусь, особенно учитывая то, что я раньше никогда не водил автобус, да еще и с такой скоростью!
* * *
- Пошли со мной в ресторан!
- Нет! Я на тебя обиделась. Иди без меня.
- Я не могу без тебя. У меня денег нет.
* * *
Если ты знаешь больше одной рифмы к слову «Европа» - ты настоящий поэт!
* * *
Сидят в кафе три примерные католички, чинно пьют кофе, разговаривают на богоугодные темы... Одна говорит:
- А вот сын у меня уже пастор. Прихожане к нему обращаются «святой отец»...
Другая ей отвечает:
- Подумаешь, мой сын недавно стал кардиналом. Прихожане к нему обращаются «ваше высокопреосвященство»!
А третья скромно молчит. Две другие ехидно:
- Ну а тебе, сестра,
небось и похвастаться
нечем?
Та со вздохом в ответ:
- Ну что вам сказать... Мой сын - двухметровый мускулистый красавец блондин, танцор стриптиза. Так вот, когда он появляется на сцене, все женщины хором выдыхают: «О Боже!..»
* * *
Кто такие дальние pодственники?
Это самые лучшие pодственники, и чем дальше, тем лучше.
* * *
- За меня еще никто и никогда не бил никому морду - все сама, все сама...
* * *
- А как вы расслабляетесь?
- А я всех напрягаю.
* * *
- Старею...
- Чё так?
- Робот-пылесос ездит за мной и все время чё-то подбирает…
* * *
Сейчас дети разочаровываются в том, что их телефоны и гаджеты не оправдывают их ожиданий.
А вот разочарованием моего детства было то, что вкус земляничного мыла не совпадал с его запахом.
* * *
Пандемия похожа на карьеру Аллы Пугачевой. Она как бы не закончилась, но всем уже пофиг.