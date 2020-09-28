Анекдоты: У возраста 50+ есть и недостатки, и преимущества. Вблизи не видишь маленькие буквы, зато идиотов видишь издалека

В 1975 году у меня конфисковали самогонный аппарат. Вчера видел его на выставке «Модернизация и нанотехнологии».

* * *

Просто по-дружески хочу всем напомнить о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

Я, например, оставил машину на парковке, провел время как хочу и вернулся домой на автобусе.

И знаете что, я очень этим горжусь, особенно учитывая то, что я раньше никогда не водил автобус, да еще и с такой скоростью!

* * *

- Пошли со мной в ресторан!

- Нет! Я на тебя обиделась. Иди без меня.

- Я не могу без тебя. У меня денег нет.

* * *

Если ты знаешь больше одной рифмы к слову «Европа» - ты настоящий поэт!

* * *

Сидят в кафе три примерные католички, чинно пьют кофе, разговаривают на богоугодные темы... Одна говорит:

- А вот сын у меня уже пастор. Прихожане к нему обращаются «святой отец»...

Другая ей отвечает:

- Подумаешь, мой сын недавно стал кардиналом. Прихожане к нему обращаются «ваше высокопреосвященство»!

А третья скромно молчит. Две другие ехидно:

- Ну а тебе, сестра,

небось и похвастаться

нечем?

Та со вздохом в ответ:

- Ну что вам сказать... Мой сын - двухметровый мускулистый красавец блондин, танцор стриптиза. Так вот, когда он появляется на сцене, все женщины хором выдыхают: «О Боже!..»

* * *

Кто такие дальние pодственники?

Это самые лучшие pодственники, и чем дальше, тем лучше.

* * *

- За меня еще никто и никогда не бил никому морду - все сама, все сама...

* * *

- А как вы расслабляетесь?

- А я всех напрягаю.

* * *

- Старею...

- Чё так?

- Робот-пылесос ездит за мной и все время чё-то подбирает…

* * *

Сейчас дети разочаровываются в том, что их телефоны и гаджеты не оправдывают их ожиданий.

А вот разочарованием моего детства было то, что вкус земляничного мыла не совпадал с его запахом.

* * *

Пандемия похожа на карьеру Аллы Пугачевой. Она как бы не закончилась, но всем уже пофиг.