В Минске провели марш - «инаугурацию Тихановской»

В Минске прошел марш-инаугурация Тихановской Фото: Павел МАРТИНЧИК

- … Маш, ну чего ты там чебурахаешься? - звонил мужик из припаркованного во дворе дома авто. - Давай уже беги сюда! Сейчас эти гулять пойдут, хрен выедем!

Опасения автомобилиста были серьезными, «эти» уже собирались в означенных точках. Сначала десятки, потом сотни… Как показывала практика прошлых митингов, если не происходит разгон, то цифры очень быстро превращались в пять и более тысяч, а потом эти массы забивали собой дороги. Так оно случилось и на этот раз. Задержав несколько человек, силовики уехали, а оставшиеся сбивались в кучу, привычно ругая власть и беспрестанно выкрикивая революционные лозунги.

Массы митингующих забивали собой дороги. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы не быдло, мы не трусы, мы народ, мы белорусы! - задорно выкрикивали несколько бабушек.

- Не забудем, не простим! - раздавалось с другой стороны.

- Света — президент! - кричали третьи. Несмотря на то, что этот марш был назван «инаугурацией народного президента» Светланы Тихановской, плакатов с ее изображением было немного, революционная атрибутика, в основном, была по-прежнему антилукашенковского содержания.

Из милицейских громкоговорителей неслись уговоры разойтись.

- ОМОН, мы идем! - заскандировала толпа Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Будем вынуждены применить физическую силу и спецсредства! - обещали силовики и включали песню про «Саню, который останется с нами». Толпа расходится не желала, ревела в ответ, кое-где кружилась в вальсе и все время увеличивалась в размерах. Многие с тревогой ждали повторения сценария среды - тогда силовики не стали дожидаться, когда недовольные властью вдоволь нагуляются, и практически сходу пошли на разгон. Но ни омоновских «бусиков», ни автозаков, ни водометов нигде больше не было видно. И через некоторое время уже внушительная толпа под барабаны, трещотки и дудки двинула в центр, образовав довольно длинный хвост.

- ААА!!! - обрадовались демонстранты, когда, так и не встретив никакого сопротивления, вышли на главную улицу Минска — проспект Независимости. Но повторять маршрут прошлого воскресенья, когда они двинулись в сторону центра и были разогнаны, не решились. И пошли в другую сторону. Из открытых окон домов, возле которых они проходили, сыпалась то поддержка с флагами и выставленные в виде буквы V пальцы, то ругательства с обвинениями в предательстве и даже яблоки.

ОМОН проверяет митингующих Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Там ОМОН, в сцепку! - закричали несколько велосипедистов, которые взяли на себя роль разведчиков и постоянно выдвигались вперед, чтобы проверить пути. Но ОМОНа снова не было и колонна упрямо шла под начавшимся дождем, отматывая километры и устроив транспортный коллапс для минчан, которые в этот воскресный вечер возвращались в город.

- Гады, дайте проехать! - кричала девушка-водитель. И таких недовольных перекрытием было немало.

- Чо сказала?! - выдвинулись было к ней несколько парней в черных балаклавах, но другие демонстранты не дали им приблизиться к машине.

На улицы вышли сотни человек Фото: REUTERS

- ОМОН, мы идем! - заскандировала толпа, намекая, что они приближаются к базе милицейского спецназа.

- Если пойдем, церемониться с нами точно не будут, - призадумались протестующие парни, сбавляя революционный шаг. И промокшие, уставшие от пройденных за эти почти пять часов 12 километров, потихоньку начали расходиться...

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