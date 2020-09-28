Тайная свадьба Михаила Шуфутинского: певец без памяти влюбился в 18-летнюю танцовщицу и осыпал ее бриллиантами

Михаил Шуфутинский и его спутница танцовщица Светлана Уразова на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии `Виктория`. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Шуфутинский женился в третий раз. Избранницей 72-летнего певца стала его давняя возлюбленная Светлана Уразова. Супруги знакомы 25 лет. Красавица-блондинка буквально выросла на глазах знаменитого шансонье.

Более 40 лет Михаил Шуфутинский прожил в браке с супругой Маргаритой. Однако будучи женатым воспылал страстью к своей танцовщице Светлане Уразовой. 18-летняя блондинка только-только пришла работать к звезде и буквально свела с ума знаменитого артиста. Он влюбился без память. Но девушка знала - певец женат и не хотела разрушать многолетний союз звезды.

В 2015 году жена Шуфутинского скончалась от сердечной недостаточности в США, когда певец был на гастролях. Артист долго не мог смириться с уходом любимой. Уразова стала той единственной, кому удалось вытащить Михаила Захаровича из депрессии.

Михаил Шуфутинский и Светлана Уразова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Они стали вместе выходить в свет. Тогда в тусовке шептались - Шуфутинский не сводит глаз с молодой пассии. Ради нее он похудел на 30 килограммов и помолодел. Чтобы быть бодрым и восстанавливать силы, певец старается плавать. У него даже есть персональный тренер, который учит исполнителя правильно двигаться в воде.

"Бывает, что пропускаю занятия и потом очень жалею об этом. Плавание имеет огромное значение в моей жизни. Это заряд энергии, которая помогает существовать. У меня есть прекрасный тренер: она разрабатывает специальные схемы, которые укрепляют мышцы позвоночника, помогают расслабиться, хорошенько растянуться. Плавание - это единственный вид спорта, в котором задействованы все группы мышц. Кроме, пожалуй, голосовых связок. Если плаваешь и не орешь, то все в порядке", - делился Михаил Захарович секретом своего преображения.

Светлана на 30 лет младше знаменитости. Король русского шансона ничего не жалеет для жены. Он осыпал любимую бриллиантами. Ее пальчики на правой руке украшают два колечка с внушительными камешками - одно помолвочное, а другое - свадебное. А часы по цене квартиры сверкают так, словно миллионы звезд на небе.

Артист бросил к ногам Светланы все, что у него есть. Фото: Instagram.com

43-летняя танцовщица шоу-балета "Атаман" души не чает в муже. С ним она прошла огонь, воду и медные трубы. Михаил Захарович не любит говорить о личной жизни. Но рядом с молодой женой млеет: "Нам хорошо вместе, это главное, а остальное не должно никого касаться!".

Конечно, артист бросил к ногам Светланы все, что у него есть. Живут молодые в роскошном особняке. Двухэтажный коттедж площадью 913 квадратных метров в Подмосковье обставлен по последнему слову техники. Ну, а когда хотят сменить обстановку, отправляются в поместьем в стиле ранчо в Лос-Анджелес.

Дорогие часы на руке у Светланы Фото: Instagram.com

"Я ее очень долго добивался. Мы знакомы уже 25 лет. Я был женат тогда, а она мне отказывала. В трудный момент, когда я остался один, Светлана единственная поняла меня. У нее тогда вспыхнули чувства. Чувства до сих пор не иссякают. Я понимаю, что жив, ведь со мной рядом самый близкий человек. Вся моя семья хорошо приняла Свету", - радуется счастью исполнитель.