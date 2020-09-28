Главный санитарный врач России Анна Попова о ситуации с коронавирусом: прямая онлайн-трансляция

Руководитель «Роспотребнадзора» и главный санитарный врач России Анна Попова в прямом эфире Радио «КП» расскажет о ситуации с коронавирусом в стране. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Можно ли считать нынешнее повышение числа заражений ковидом - второй волной эпидемии? Возможно ли введение такого же жесткого режима ограничений, как это было весной? Какие выводы у нас в стране сделали по итогам эпидемии? На эти и многие другие вопросы наших читателей и слушателей Анна Юрьевна Попова ответит лично. А также ещё раз озвучит правила - как нам сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

Звоните нам сегодня, в понедельник, 28 сентября, с 16.30 по московскому времени.

Номер прямого эфира:

8-800-200-97-02.

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