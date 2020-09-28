Из Степанакерта в Ереван едут десятки машин скорой помощи

Спецкор «Комсомолки» Александр Коц выехал в зону армяно-азербайджанского конфликта Фото: Александр КОЦ

Ночной рейс на Ереван. В зале ожидания крепкие молодые парни. На кресле плачет девушка, ее успокаивает пожилой отец. Рейс задерживают, пассажиры заметно нервничают.

- Вот, везу бойцов, - кивает в сторону пяти парней мужчина в возрасте. – Сыновья. Нечего в Москве отсиживаться.

- Серьезно там? Как в 2016-м?

- Сейчас страшнее. Тогда ведь не вводили военного положения, не объявляли всеобщую мобилизацию. Да и потерь таких не было.

Официально за первые сутки войны Карабах потерял 31 бойца. Хотя Азербайджан заявляет, что потери армян убитыми и ранеными - 550 человек. Привычная пикировка сводками, в которых каждый пытается выглядеть победителем.

- Это ж надо было, в субботу Степанакерт отпраздновал день города, и на следующий день они начали бомбить, - сокрушается мой водитель.

После обязательной процедуры тестирования на коронавирус мы выехали в сторону Карабаха. В темноте справа огнями горела Турция.

- Есть вторая дорога, она получше, но та трасса была вчера частично разбита с беспилотников, - говорит водитель. – Азербайджанцы пытаются перерезать артерии, соединяющие Армению и Арцах. В Карвачарском ущелье пытались взять под контроль «Северные ворота» на трассе, но их колонну разбили, часть техники взяли в качестве трофеев.

Навстречу то и дело попадаются кареты скорой помощи с включенными сиренами. На четвертом десятке я сбился со счета.

Обгоняем колонну автобусов, в которых сидят мрачные мужики. На автозаправке разговорились. Добровольцы, которые вызвались отправиться на передовую. У многих нет боевого опыта.

- Там гибнут наши братья, к нашим сестрам в дом пришла беда, нельзя оставаться в стороне, - говорят они.

Невольно вспоминаю 9 августа 2008 года. Все это я уже видел в Южной Осетии. Те же «скорые», ополченцы, даже умопомрачительные пейзажи на горных серпантинах похожие…

Граница с Карабахом. Паспортный контроль. До Степанакерта еще час езды.

«Азербайджан снова начал боевые действия по всей линии соприкосновения, - приходят официальные сводки из Еревана. – Баку применяет крупнокалиберную артиллерию, включая тяжелые огнеметные системы. В воздухе появились азербайджанские вертолеты».

В Армении все настойчивее ходят разговоры, что с той стороны воюют сирийские отряды из Идлиба, которые были переброшены Анкарой в зону боевых действий. А к ним на подмогу собирается турецкий спецназ. Впрочем официально об этом не заявляли ни Анкара, ни Баку.

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