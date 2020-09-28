Криштиану Роналду первым забил 450 мячей в ведущих чемпионатах Европы Фото: EAST NEWS

В воскресенье «Рома» принимала у себя «Ювентус», и первой открыла счет. Мяч на 31-й минуте с пенальти забил Жордан Верету. В конце первого тайма, тоже с точки, Криштиану Роналду восстановил равновесие. Но тут же Верету опять вывел римлян вперед. У хозяев во втором тайме было несколько опасных моментов, но окончательный счет установил Роналду - 2:2.

Эти голы 35-летнего португальца примечательны не только тем, что он спас свою команду от поражения, но и стал первым футболистом в истории, которому удалось забить в ТОП-5 сильнейших чемпионатов Европы 450 голов.

Напомним, что Роналду с 2003 по 2009 годы играл за «Манчестер Юнайтед», за который в чемпионате Англии забил 84 мяча. Затем за 9 сезонов в мадридском «Реале» Красавчик еще наколотил в 311 голов. И вот теперь, начиная третий сезон в Италии, Криш имеет в своем активе уже 66 голов. Итого 450! Если же подсчитать все голы на клубном уровне, то у Роналду их 689, и скоро придется праздновать юбилей в 700 голов.

Любопытно, что Роналду является и лучшим бомбардиром Лиги чемпионов - 130 мячей. У Лионеля Месси на 15 голов меньше (115).

Кстати, в последнем матче чемпионата Испании «Барселона» - «Вильярреал» (4:0) один из мячей забил как раз Месси и увеличил свой лицевой счет в чемпионате Испании до 445 мячей. Словом, Малыш отстает от Красавчика по голам в сильнейших чемпионатах Европы всего на 5 мячей. Битва двух футбольных гигантов продолжается...