В Оренбурге 9-летняя девочка умерла в больнице после операции на челюсти

В СК возбудили уголовное дело

В ГАУЗ «Областная детская клиническая больница» в Оренбурге скончалась девятилетняя пациентка. Девочке проводили плановую операцию по удалению новообразования костей черепа и лица, после которой она не очнулась. Ребенка с гипертермией перевели в реанимацию, но спасти не успели. В случившемся сейчас разбирается следствие.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Следователям предстоит сделать вывод о соблюдении медучреждением всех стандартов и требований, в том числе и по информационному взаимодействию с ведомствами и службами, - сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

Проверку по факту гибели ребенка проводит и Центральная прокуратура Оренбурга. Добавим, что трагедия произошла 24 сентября. 26 сентября ребенка похоронили. Экспертиза по результатам вскрытия проводится одновременно в двух городах.