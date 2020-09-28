Врач-инфекционист назвал 7 главных отличий нынешнего скачка заболеваемости коронавирусом от пика эпидемии весной

Количество случаев коронавируса во всем мире и в России продолжает расти, по последним данным на 28 сентября в нашей стране получено 8 135 положительных тестов на ковид. Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество случаев коронавируса во всем мире и в России продолжает расти, по последним данным на 28 сентября в нашей стране получено 8 135 положительных тестов на ковид. В Москве последние дни госпитализируют по 700 - 800 человек в сутки, темпы прироста заражений набирают силу, и уже появились сравнения нынешней ситуации с предыдущим пиком эпидемии. Напомним, он пришелся на первые дни мая, тогда ежедневно в РФ регистрировалось более 11 тысяч случаев коронавируса. Однако после первого столкновения с вирусом-незнакомцем прошло уже больше полугода, ученые и врачи работали, не покладая рук. О главных изменениях к моменту сегодняшнего подъема заболеваемости COVID-19 «КП» рассказал авторитетный врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

1. «Главным отличием и преимуществом нынешней ситуации я бы назвал способность быстро и качественно мобилизовать силы и средства на борьбу с новой вспышкой заболеваемости», - говорит эксперт. Речь идет о выверенных алгоритмах приема и сортировки пациентов (кого в какие отделения отправлять, кого оставлять на амбулаторное лечение); о готовности врачей, среднего медперсонала; оборудовании стационаров и т.д. Улучшена работа службы скорой помощи, в том числе обновляется парк машин Скорой в ряде регионов.

2. Отдельный важный момент — отработка схем стимуляции медработников, вознаграждения и компенсационных выплат для врачей в случае заражения, отмечает Иван Коновалов.

3. Меньше дефицит средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер. Это значит, что меньше медперсонала будет заболевать и временно выбывать из борьбы с ковидом.

4. Уже понятно, какие протоколы лечения пациентов лучше всего срабатывают в случае тяжелых форм и осложнений. Врачи отмечают несколько открытий в терапии, важных для спасения жизней пациентов. В том числе:

- подтвердилась эффективность давно известных и недорогих лекарств — кортикостероидов для предотвращения смертельно опасной иммунной реакции — цитокинового шторма;

- выяснилось, что одним из критических осложнений коронавируса становится нарушение свертывающей системы крови, и с успехом начали применять антикоагулянтные препараты (они препятствуют образованию микротромбов);

- при развитии цитокинового шторма успех показали мощные препараты, подавляющие чрезмерную иммунную реакцию (ингибиторы интерлейкина).

5. Появились подтвержденные данные, какие люди чаще болеют ковидом в тяжелой форме. На первом месте среди факторов риска — нарушения метаболизма, прежде всего избыточная масса тела и сахарный диабет. Также в группе повышенного риска люди с гипертонической болезнью. Понимание этого дает возможность уделять повышенное внимание и применять особые протоколы лечения для таких пациентов с COVID-19.

6. Улучшилось тестирование на ковид, выросли его масштабы — это позволяет вовремя выявлять больных и контактных лиц, чтобы прерывать цепочку дальнейших заражений.

7. Выше иммунная прослойка, что особенно важно для медработников: поскольку часть из них уже перенесла инфекцию, теперь будет заболевать меньше врачей и медсестер, контактирующих с больными.