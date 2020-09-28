"Он над Жанкой издевался": Кудрявцева сделала признание о Фриске и Шепелеве

Год назад Лера Кудрявцева пригрозила возлюбленному Жанны Фриске разоблачением Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева никогда не скрывала своей антипатии к Дмитрию Шепелеву. Чего только стоит грандиозный скандал, который разразился год назад. Тогда в соцсетях блондинка пригрозила возлюбленному Жанны Фриске разоблачением. И вот на днях в беседе с Ксенией Собчак звезда и вовсе не сдержалась, сообщив о своей ненависти к коллеге.

Лера Кудрявцева за словом в карман никогда не лезет. Бойкая телеведущая несмотря на свою внешнюю хрупкость - дама с железным характером. Что она в очередной раз и продемонстрировала.

Лера пообщалась с Ксенией Собчак. Во время откровенного разговора она заявила, что знает о Дмитрии Шепелеве страшную тайну. При этом разоблачать возлюбленного Жанны Фриске она не хочет ради благополучия Платона. Как известно, певица родила ребенка за два года до смерти. "Все знают одну сторону, а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого", - призналась она в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

Ранее друг Фриске - стилист Влад Лисовец заявлял, что Жанна по-настоящему расцвела только рядом с Шепелевым. "Она была такой красивой в этих отношениях! Я бы пожелал испытать подобное каждой… Она была очень трепетной, и Дима был с ней таким же. Я видел, как он за ней ухаживает. Такая интеллигентная любовь, когда друг друга боятся потревожить. Боже, это было очень красиво!", - восхищался он.

Но, по словам Влада, с развитием болезни Жанны телеведущий из любящего мужчины превратился в другого человека. "Мне не очень понравился финал их отношений. Я не понял этого финала. Вообще, считаю, что мужчина - это благородство, ум, самодостаточность, тот, который не жалуется: «Меня не признают». Все приобрело какую-то странную форму. Я увидел совсем другого человека, но его любила Жанна, и я обязан его уважать ради ее чувств. Жизненные ситуации иногда раскрывают нас не в лучшем виде. Поэтому как получилось, так получилось. Я никого не осуждаю. Уверен, что Платон будет счастлив, потому что Жанна оберегает его сверху", - заявил 48-летний стилист.

Влад отметил, что Шепелев действительно хороший отец: "Он с ребенком добр, мягок. Он мальчика правильно воспитывает, не делает из него эгоиста. Это для меня показатель".