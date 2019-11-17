"Молчим из-за Платона": Лера Кудрявцева пригрозила Шепелеву разоблачением

Дмитрий Шепелев один из немногих телеведущих, чья личная жизнь для обывателей является тайной за семью печатями. Артист часто рассказывает публике о своем единственном сыне Платоне, которого ему родила бывшая возлюбленная Жанна Фриске. Однако Дмитрий крайне редко вступает в дискуссии с поклонниками в соцсетях и никогда не говорит о том, чем он живет. Но на днях знаменитость расставил все точки над i по поводу слухов о своей свадьбе с дизайнером Екатериной Тулуповой.

Дмитрий Шепелев разместил в блоге романтическую фотографию, на которой он нежно целует избранницу. "Тут поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад... А у вас как?", - обратился телеведущий к подписчикам.

Фолловеры стали делиться своими историями, кто-то начал поздравлять Дмитрия с грядущими переменами в личной жизни и выказывать слова восхищения в адрес Екатерины Тулуповой. В какой-то момент одна из поклонниц написала: "Я думала, ты гей".

dmitryshepelev Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья

В ответ Шепелев едко подметил: "Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла".

Колкое высказывание сплетники моментально передали Лере Кудрявцевой. И, судя по реакции яркой блондинки, ее оно явно не обрадовало. Она жестко ответила на выпад Дмитрия. А публика стала свидетелем перепалки звезд и, вероятно, их давнего и затяжного конфликта.

Лера Кудрявцева жестко ответила на выпад Дмитрия Шепелева

Кудрявцева удивилась, узнав, что у Шепелева есть блог. При этом Дмитрий ее заблокировал. "Сегодня три новости. Узнала, что у тебя есть Instagram, что я у тебя заблокирована, и что ты пишешь обо мне. Может, мне начать писать о тебе? А то мы все молчим-то только из-за Платона", - указала Ведущая шоу "Секрет на миллион".

Что имеет в виду Лера, грозя коллеге разоблачением, остается только гадать. Получается, 48-летняя теледива скрывает правду о каких-то поступках возлюбленного Жанны Фриске только из-за маленького сына Платона.