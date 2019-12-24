2019-12-24T14:19:31+03:00
Звезды

Лера Кудрявцева показала последствия удаления имплантов из лопнувшей груди

Телеведущая перенесла очень агрессивную операцию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая перенесла очень агрессивную операциюТелеведущая перенесла очень агрессивную операциюФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лера Кудрявцева раскрыла подробности тяжелой операции на груди. Несколько дней назад телеведущей удалили импланты, так как один из них лопнул и стал протекать.

Лера Кудрявцева выложила серию видео из больничной палаты. После тяжелой операции ей предстоит длительный период реабилитации. Сейчас главное, чтобы все прошло без осложнений.

А пока телеведущая показала весь ужас послеоперационной терапии. Звезде ставят капельницы, уколы и дренажи. Лера не стала скрывать, что очень плохо себя чувствует. Она пожаловалась, что у нее совсем нет сил и попросила не писать ей.

Кудрявцева поблагодарила всех за поддержку. А потом расплакалась - настолько тронула ее реакция публики на чистосердечное признание. "Вы можете унижать, но если дело касается серьезных вещей, круче, добрее и милосерднее нет никого. Спасибо за поддержку вам больше", - написала Лера в блоге. И в очередной раз пообещала рассказать о "болезни грудных имплантов".

Напомним, Лера Кудрявцева сама сообщила о том, что перенесла операцию. Телеведущая это сделала, чтобы избежать кривотолков. 15 лет назад она решилась на пластическую операцию. Делали ее в Санкт-Петербурге. Кудрявцева каждый год проверялась у врача. Во время недавнего похода на УЗИ и МРТ телезвезда узнала, что левый имплант порван.

"Протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", - написала она в блоге.

Ее поступок многие назвали смелым, а саму звезду похвалили за честность не только обыватели, но и звездные друзья, среди которых Сергей Лазарев, Саша Савельева, Александр Жулин, Валерия, Юлия Ковальчук, Максим Галкин, Игорь Крутой, Дмитрий Борисов, Анна Семенович и многие другие.

В свою очередь, пластический хирург предположил, что же могло произойти с Лерой Кудрявцевой. "Просто имплант протекать не может, там внутри есть капсула. Она может протекать", - цитирует его ФАН. По словам специалиста, причину разрыва капсулы импланта назвать сложно. "Есть такая проблема после имплантации, когда формируется очень грубая соединительная ткань, которая может порваться. Во время установки импланта иголкой могли что-то зацепить, а через несколько лет у нее где-то что-то открылось. В течение 15 лет она занималась спортом. Не знаю, к примеру, подняла штангу и в какой-то момент мышцу придавило так, что могло тоже повлиять", - заключил врач.

Лера Кудрявцева расплакалась после агрессивной операции по удалению имплантов из лопнувшей груди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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