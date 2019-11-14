Дмитрий Шепелев перестал скрывать свои чувства к Екатерине Тулуповой

Дмитрий Шепелев один из самых закрытых телеведущих в российском шоу-бизнесе. Он как никто другой знает, что такое повышенное внимание общества, и тщательно оберегает личную жизнь от посторонних. Лишь недавно артист стал рассказывать поклонникам о сыне Платоне, публикуя фото и видео с наследником, который появился на свет от союза Шепелева с певицей Жанной Фриске. А на днях появилась информация о том, что Дмитрий собрался жениться.

Дмитрий Шепелев впервые публично подтвердил свой роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. По некоторым данным, они начали жить вместе в 2019 году. Молодые люди познакомились благодаря наследникам: "Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада - лучшие друзья с самого раннего возраста".

Совсем недавно, по словам Шепелева, он понял, как важно проводить время наедине с любимой женщиной и без детей. "Потому что круглосуточная роль родителя способна убить любую романтику. Мы стараемся по возможности улетать, чтобы просто побыть вдвоем. Это раз в пару месяцев, наверное. Несколько недель назад мы вернулись из Мюнхена, провели там романтичные выходные", - цитирует телезвезду peopletalk.ru.

В Екатерине он ценит доверие, красоту и чувство юмора. Дмитрий очень трепетно относится к своим близким: "Завтракаю с семьей. Везу Платона на занятия и до конца дня занят работой. Мы ужинаем все вместе в 19:00. Я стараюсь как можно реже нарушать это правило...".

Напомним, о том что Дмитрий Шепелев и его новая возлюбленная обручились, стало известно несколько дней назад. Телеведущий сделал Екатерине Тулуповой предложение руки и сердца. Теперь влюбленные готовятся к свадьбе. Они планируют расписаться в Москве и отправиться в путешествие. Тулуповой, как и Шепелеву, 36 лет. Она родом из Владивостока. Екатерина окончила Миланские курсы дизайна и часто бывает в Италии.

Официально Дмитрий был женат один раз. Его супругой стала телеведущая Анна Таболина. С Жанной Фриске, которая скончалась от рака мозга в 2015 году, он жил несколько лет. В 2013 году певица родила от телезвезды сына Платона.