Льготную ипотеку под 6,5% хотят продлить: радоваться или ждать роста цен на жилье

Правительство в 2021 году собирается еще активнее снижать ипотечные ставки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство в 2021 году собирается еще активнее снижать ипотечные ставки. На необходимые для этого меры предполагается выделить 12 млрд рублей. Это следует из последней версии общенационального плана восстановления экономики. В предварительной, июньской, версии на те же меры отводилось 5 млрд рублей.

Как предполагают комментаторы, это означает прежде всего продление популярной программы льготной ипотеки на новостройки по ставке не выше 6,5%. Официально программа пока действует до 1 ноября. Но из заявлений чиновников все отчетливее вытекает, что ее все-таки намерены продлить — но на каких условиях, будет объявлено в ноябре.

-До 1 ноября подведем информацию, соберем, что у нас получилось, какие это дало эффекты, и после этого примем, как мы дальше будем и на каких условиях работать по этой программе, - заявил на днях вице-премьер, курирующий строительный комплекс, Марат Хуснуллин.

Конечно, возможность и в следующем году купить квартиру по льготной ипотеке — хорошая новость для тех десятков тысяч россиян, которые по каким-то причинам не были готовы приобретать жилье строго с мая по октябрь 2020 года. Как уже писала «КП», эксперты даже прогнозировали возможный ажиотаж на рынке новостроек в октябре — поскольку многие захотят воспользоваться своим шансом на финише программы, если ее не продлят. И все же вопросы остаются.

БЕЗ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ ВСЕ РУХНЕТ?

Как следует из высказываний чиновников, ни в правительстве, ни у застройщиков эффективность программы льготной ипотеки сомнений не вызывает. По словам Марата Хуснуллина, благодаря ней на строительство жилья удалось привлечь порядка 500 млрд рублей.

Много это или мало и что это вообще значит для нашей экономики?

- Программа была запущена в считанные дни и оказала положительное влияние на настроение ипотечного рынка, она вовремя задала тренд на продолжение кредитование и ориентир по ставке, - пояснил корреспонденту «КП» эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко. - Складывается ощущение, что без льготной ипотеки кредитование остановится. Но кредитуется таким образом приобретение жилья только у застройщиков. Небольшая доля в пределах 10 % по договору купли-продажи, а основная масса по договорам долевого участия. В статистике ЦБ за июль все кредиты по договорам долевого участия занимают около 40 % рынка кредитования. Другими словами, программа - важная часть кредитования новостроек, но по итогам года это не больше трети всех выданных кредитов.

Другие эксперты также подтверждают: сейчас по льготной программе реально взять ипотеку, скажем, под 7,5% годовых. Что тоже не так уж плохо, хотя 6,5% - конечно, лучше.

ПРОГРАММУ ПРОДЛЯТ — ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ?

Это один из вопросов, который волнует желающих решить свой квартирный вопрос не меньше, чем условия по ипотеке. Вопреки всем кризисным прогнозам, цены на жилье с августа уже понемногу пошли вверх. В чем винят в том числе и подешевевшую ипотеку. Не получится ли, что квартиры в итоге так и не станут доступнее — рост цен съест эффект от более низких ставок по ипотеке?

-Нынешнего роста цен не было бы, если бы не было такого падения рубля, которое продолжается уже более шести месяцев, - считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. - Многие, кто откладывал до сих пор покупку квартиры, боятся, что дальше тянуть нельзя, их сбережения обесцениваются. Второй момент — упали ставки по депозитам. Это тоже подталкивает людей вкладывать деньги в недвижимость, она опять становится для какой-то части россиян инвестиционно привлекательной. И третий момент — сокращение объемов строительства. В некоторых регионах - где-то в два, где-то в три раза. По этим причинам, несмотря на пандемию и кризис, ожидаемого снижения цен на жилье не произошло.

Дальше, по мнению эксперта, все зависит от того, какие задачи ставит перед собой правительство.

-Если есть задача увеличить объемы строительства, обеспечить большее количество людей жильем на долгосрочной основе — то надо идти на продление льготной программы тоже на долгосрочных основах, - говорит Константин Апрелев. - Тогда застройщики будут делать ставку на увеличение объемов строительства, на устойчивое производство жилья — поскольку будут понимать, что им гарантируют устойчивый спрос на новые квартиры и в будущем. Но важно заранее обозначить эти цели — тогда застройщики смогут заранее планировать объемы строительства. Если о продлении программы объявлять за два часа до ее окончания, то это поддерживает только спекулянтов, поскольку приводит к нездоровому ажиотажу на рынке и всплескам цен.