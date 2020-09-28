Лживая арифметика информационной войны

И азербайджанское, и армянское военные ведомства в ходе вооруженного конфликта активно ведут информационную войну. Фото: REUTERS

И азербайджанское, и армянское военные ведомства в ходе вооруженного конфликта активно ведут информационную войну. Одним из "излюбленных" средств сторон в этой войне является дезинформация. Принцип использования дезы и ее цель понятны и банальны: оглушить противника сообщениями о его крупных потерях и наоброт - уменьшить свои. Иными словами - голая пропаганда. Читаем сообщение минобороны Азербайджана: армянские вооруженные силы потеряли более 550 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены 22 армянские бронемашины, 15 зенитных ракетных комплексов "Оса", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, а кроме того три склада с боеприпасами.

А вот что сообщает минобороны Армении: карабахские военные захватили в ходе контратаки 11 единиц азербайджанской бронетехники с боекомплектом, в том числе БМП-3. В ходе первого дня боев подбиты 33 танка и БМП противника, 27 беспилотников, 4 вертолета. С азербайджанской стороны погибли около 200 человек.

Откуда берутся такие цифры - непонятно. Тем более, что представитель минобороны республики Арцрун Ованнисян официально заявил, что "говорить о потерях с армянской стороны в ходе эскалации обстановки в Карабахе пока преждевременно. Информацию о потерях ведомство предоставить не может, так как идут интенсивные бои. Это будет безответственно с нашей стороны". Если безответственно, то откуда же взялись эти "официальные" данные о 200 погибших азербайджанских военных? Абсолютно так же вызывают сомнение данные военного ведомства Азербайджана о 550 погибших в боях армянах. Кто их считал-подсчитывал на поле боя с такой скрупулезностью? Короче говоря: "классика" информационной войны: потери противника раздуваются, свои потери уменьшаются в разы.

ПРИМИТИВНЫЕ МУЛЬТИКИ

В интернете уже вовсю разгуливает видео, на котором один за другим подрываются танки. Чьи они - армянские или азербайджанские - определить невозможно. Такой тип боевых машин есть у обеих сторон. Я попросил матерого танкиста, участника афганской и обеих чеченских войн полковника в отставке Юрия Тимченко прокомментировать видео. Вот что он сказал:

- Я много раз видел, как горят подбитые или подорвавшиеся на минах танки. То, что мы видим на видео, - обыкновенный монтаж дилетантов, которые хотели показать устрашающую картинку. Вы видели, как горит один из танков, над которым поднимаются два огненных столба? Если так горит боеприпас: то где взрыв, где отлетевшая в сторону башня? Этого нет. А обратите внимание на густые облака черного дыма? Что это? Танк наехал на мину? Но она взрывается и таких "кучерявых" дымных облаков не распускает. А там еще и брак в видеоряде явный есть. После так называемого взрыва танк дергается вперед. Явная накладка! Все это примитивные мультики в расчете на то, чтобы повлиять на нервы противника, оглушить его страхом потерь.

В интернете уже вовсю разгуливает видео, на котором один за другим подрываются танки. Фото: REUTERS

НАЕМНИКИ С ОБЕИХ СТОРОН

Власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии, которые участвуют в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что в конфликте с азербайджанской стороны участвуют боевики, которые были переброшены Турцией из Сирии: «По нашей информации, за последнее время около 4 тысячи боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — сказал он, добавив, что национальный состав этих групп определить сложно.

В свою очередь, начальник пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы заявил, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе есть этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока: "Они официально не зарегистрированы в Армении, поэтому армянская сторона умело скрывает реальное число своих потерь в боях с Азербайджаном».

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев в разговоре с Reuters опроверг слова Тоганяна о переброске наемников из Сирии в Азербайджан. «Слухи о якобы передислокации боевиков из Сирии в Азербайджан — еще одна провокация армянской стороны и полная чушь», — сказал он.

Ну вот и разберись теперь, - кто говорит правду, а кто врет. Дезинформация - очень ходовое средство на войне.

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