Трампа обвинили в неуплате налогов

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

В преддверии президентских выборов журналисты выяснили, что президент США Дональд Трамп уже более 10 лет не платит федеральный подоходный налог.

The New York Times утверждает, что в ходе проведенного расследования были изучены сведения о налогах как самого президента, так и принадлежащих ему компаний, за последние 20 лет. И в течение 14 лет - с 2001 по 2015 годы - Трамп не заплатил ни цента. Только в 2016 году, когда он уже был президентом, Трамп перечислил всего $750 подоходного налога. Такая же сумма была уплачена им и в 2017 году.

«Он вообще не платил подоходный налог в течение десяти из последних 15 лет — в основном потому, что сообщал, что терял гораздо больше денег, чем зарабатывал», - поясняют авторы расследования.

Четыре года назад Трамп обещал представить на всеобщее обозрение свою налоговую декларацию. Но проверка, которую осуществляет налоговая служба, до сих пор так и не закончена. Поэтому информация о реальных прибылях и убытках Трампа остается под вопросом.

Также остаются не до конца ясными и те данные, которые Трамп подал в налоговую уже из Белого дома. Так, в 2018 году он указал, что заработал почти 434 млн. долларов, при этом в налоговой декларации говорилось об убытке в 47,4 млн. долларов.

Журналистам также удалось уличить американского лидера в получении дохода из-за рубежа. Выяснилось, что в первые годы президентства он получил 73 млн. долларов в качестве дохода от эксплуатации полей для гольфа в Шотландии и Ирландии. Еще 4 млн. долларов были заработаны им в Турции и на Филиппинах.

Трамп и представители его компаний категорически отрицают всяческую информацию о неуплате налогов.

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