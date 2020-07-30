2020-07-30T18:15:30+03:00
В мире

Трамп предложил перенести президентские выборы в США: зачем это президенту

Американский лидер считает, что коронавирус помешает провести избирательную кампанию
Алексей ОСИПОВМария БЕРК
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп озадачил не только американцев, но и весь мир, изложив в своем Твиттере предложение о переносе президентских выборов в США, назначенных на 4 ноября.

Трамп считает, что эпидемия коронавируса, продолжающаяся в США, заставит многих избирателей отказаться от похода на участок и прибегнуть к голосованию по почте.

В США голосование по почте – большая редкость, так голосуют лишь имеющие право голоса американцы, находящиеся в день выборов за границей. Бюллетени печатаются на специальной бумаги, подписи сравниваются. Учитываются все голоса – отданные на избирательных участках и по почте. Процедуру такого голосования именно на президентских выборах утверждают правительства штатов. До недавнего времени отправлять свои бюллетени по почте без уважительной причины могли избиратели, зарегистрированные в определенных штатах, но за последние несколько месяцев, наперекор Трампу, количество этих штатов увеличилось.

«Голосование 2020 года будет самым неточным и мошенническим в истории. Это будет позором для Соединенных Штатов», - написал Трамп. Дабы избиратель голосовал «правильно, надежно и безопасно», он предлагает перенести дату голосования на более позднее время.

Опасения Трампа касаются не столько здоровья американцев, сколько собственного политического благополучия. Его конкурент, демократ Джо Байден, также борющийся за кресло в Белом доме, уверенно лидирует. За Байдена, согласно результатам последних опросов, готовы отдать свои голоса афро- и латиноамериканцы. А эти этнические группы сильнее всего подвержены риску заболеваемости коронавирусом. Следовательно, они не пойдут на участки, и получив бюллетень по почте, с легкостью заполнят и опустят его в почтовый ящик. Именно таким образом демократы, благодаря пассивности значительной группы своих избирателей, смогут одержать победу над консерваторами.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко:

- Ситуация с одной стороны ожидаемая, а с другой - неожиданная. Ожидаемая потому, что Трампу необходим маневр: на нем лежит ответственность за колоссальный масштаб эпидемии коронавируса в США. Предложением о переносе выборов Трамп зондирует почву. Окончательное решение должен принять Конгресс, где сильны демократы. Но чтобы не допустить выборы, Трамп может пойти на введение чрезвычайного положения. Он и его советники, скорее всего, замахнутся на годичную отсрочку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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