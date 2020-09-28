Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минфине сегодня наверняка небольшой праздник и фуршет. Последние месяцы там только и думают, на чем бы еще сэкономить, чтобы уменьшить дефицит бюджета. А тут такой подарок. Курсы доллара и евро растут, значит в рублях наши нефтегазовые доходы тоже увеличатся. Это десятки миллиардов дополнительных доходов. Но почему рубль опять слабеет? И что с ним будет в будущем?

ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД

Падение рубля ускорилось в конце прошлой недели, а в понедельник, 28 сентября, - продолжилось. К концу торгов на валютной бирже доллар стоил больше 79 рублей, а евро превысил отметку в 92 рубля. Это исторический рекорд. Так высоко единая европейская валюта забиралась только 21 января 2016 года. Тогда официальный курс ЦБ составил 91,18 рубля за один евро (хотя на бирже курс тогда ненадолго поднимался еще выше - до 93,7 рубля).

Причин для нынешнего падения как всегда несколько:

Причина 1. Нефть боится вируса

Баррель «черного золота» хоть и стоит в диапазоне $40 - 45 за баррель уже несколько месяцев. Но неприятные «звоночки» для экспортеров уже звучат. Неровен час, как половина мира снова окажется взаперти и спрос на топливо упадет.

- Опасения очередного введения карантинных мер и резкого падения спроса на углеводороды особенно сильно отражается на валютах сырьевых экономик, к которым, рубль, безусловно, относится, - Олег Абелев, руководитель аналитического отдела ИК «Риком-Траст».

Влияют на мировой рынок нефти и отраслевые новости. Число буровых установок в США продолжает расти. Наращивают объемы производства и другие страны-производители.

- Новости об увеличении экспорта нефти из Ирака и добычи в Ливии вызывают беспокойство трейдеров за перспективы хрупкого баланса спроса и предложения, - считают аналитики банка «Санкт-Петербург».

Правда, на этих качелях может появиться противовес. И не один.

- В пользу нефти может сыграть эскалация конфликта между нефтедобывающими компаниями и профсоюзами в Норвегии, - считают эксперты. - Отсутствие договоренностей приведет к забастовке и сокращению добычи на 585 - 900 тысяч баррелей в сутки (0,5 - 1% мирового производства. - Ред.).

Американцы наращивают добычу нефти, число буровых продолжает расти. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, может сыграть свою роль и вспыхнувший конфликт в Нагорном Карабахе. Азербайджан - тоже экспортер нефти. Любая война в нефтеносном регионе может привести к сокращению добычи и росту стоимости сырья.

2. Геополитические риски

Правда, пока разногласия между Баку и Ереваном только вредят российской экономике и рублю.

- Обострение военного противостояния между Арменией и Азербайджаном может стать новой причиной роста недоверия к рублю. И хотя Россия не выразила своей позиции в явной форме, близость вооруженного конфликта к нашим границам, а также поддержка азербайджанской стороны Турцией может усилить недоверие иностранных инвесторов в отношении локальных активов, - считают аналитики Росбанка.

И это далеко не все геополитические риски, за которые может пострадать российский рубль. На повестке дня остались и ситуация в Беларуси, и претензии Запада по «делу Навального». За все это нашей стране могут грозить новые санкции. И хотя никаких решений не принято, неизвестность все равно пугает инвесторов.

3. Доллар укрепляется по всему миру

Мировые фондовые рынки лихорадит. Инвесторы нервничают. С начала года американские биржевые индексы обновили рекордные значения. Это очень странно, учитывая, что экономика США находится в далеко не лучшей форме. Поэтому эксперты резонно ждут падения котировок. Страх пока борется с жадностью, но вскоре может победить.

В конце прошлой недели котировки ценных бумаг в западных странах пошли вниз. На этом фоне стал укрепляться доллар. При продаже акций спрос на него растет. Инвесторы любят пережидать сложные времена с мешком американских наличных (образно говоря - потому что деньги большинство хранят в электронном виде).

- Индекс доллара растет ко всем валютам развивающихся и сырьевых стран. С конца августа рубль потерял 5,3% к доллару. Это чуть хуже австралийского доллара (- 4,7%), но лучше норвежской кроны (- 8,8%), - говорит Егор Сусин, главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.

Доллар, кстати, укрепился и по отношению к евро. Но не так сильно. Поэтому в рублевом эквиваленте единая европейская валюта тоже стала дороже.

ЧЕГО ЖДАТЬ В БУДУЩЕМ?

Когда рубль падает, многие мыслят инерционно. Мол, так будет продолжаться и дальше. Но нюанс в том, что после ослабления происходит укрепление. Правда, в случае с рублем, с лета этого года он ходит на один шаг вперед и на два назад. То есть ослабляется, потом отыгрывает половину потерь, а потом ослабляется снова, но уже сильнее.

- В ближайшие дни локальную поддержку национальной валюте окажет повышенный спрос из-за налогового периода, хотя это вряд ли станет определяющим фактором, - считают в банке «Санкт-Петербург».

- В октябре и ноябре Центробанк будет продавать валюту, оставшуюся после сделки с акциями Сбера (185 млрд рублей). Это даст премию к рублю и может сгладить продолжающееся укрепление доллара, - напоминает Егор Сусин. - Как резюме: на этой неделе может покачать, но в пределах 80 рублей за доллар. И вряд ли мы здесь долго удержимся.

Еще один довод в пользу укрепления рубля в октябре - продолжение накачки экономик США и Евросоюза денежными вливаниями со стороны Федрезерва и Европейского центробанка. Они объявили о новых программах поддержки. А чем больше долларов и евро появится на финансовых рынках, тем ниже будет их стоимость.

Напомним, исторический пик по доллару тоже пришелся на 21 января 2016 года. Тогда ЦБ зафиксировал официальный курс на уровне 83,59 рубля, а на бирже он ненадолго поднимался до 86 рублей.

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