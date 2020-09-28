Сергей Степашин: У Черчесова нет привязанности. Он ставит тех, кто играет сегодня лучше

Сергей Степашин на радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Здравствуйте, Сергей Вадимович, сегодня Станислав Черчесов объявил состав сборной на матче Лиги наций. И обе официальные встречи против Турции (11 октября) и в Венгрии (14 октября) пройдут на вашем динамовском стадионе.

- Да, на нашем стадионе.

- Это Черчесова решение или вы намекнули?

- Саламыча. Он точку зрения не меняет. Ему понравился стадион, он все-таки его любит. Это намоленное место, это первый стадион Советского Союза. Мы ни разу там не проиграли, сборная, я имею в виду.

- Да, Черчесов точно не хочет спугнуть удачу, ведь именно на «Динамо» в первом матче Лиги наций сборная России победила Сербию - 3:1. В футболе говорят, что победный состав не меняют, получается, что стадион тоже?

- Безусловно. Ну, насчет победного состава могут быть разные варианты. Кто-то приболел, кто-то еще подтянется. Саламыч оперативно действует. Он не молится ни на кого. Я вспоминаю историю, когда Дзюба и Кокорин показали на видео усы, после того как он их не вызвал в сборную. Тогда все считали, что Дзюба никогда больше не будет играть в сборной, однако, лучшим стал. Благодаря Саламычу.

- Перед двумя матчами Лиги наций еще пройдет контрольная игра со шведами. Тоже на «Динамо»?

- У нас, у нас.

- При этом в сборную вызвали всего двух динамовцев – вратаря Шунина и полузащитника Фомина, который недавно перешел к вам из Уфы. Но нет ни Комличенко, ни Евгеньева. Почему?

- Кто играет лучше, тот и вызывается. Ну, на самом Комличенко все-таки выходит из болезни (переболел коронавирусом) и пока ему рановато. Что касается Романа Евгеньева, я думаю, что все у него все впереди. А Данила Фомин лучший дублер сегодня. Ведь что делает правильно Станислав Саламович? Он ставит тех, кто играет сегодня лучше. Нет так называемой привязанности. У многих советских тренеров, кстати, была привязанность. Даже у Валерия Лобановского.