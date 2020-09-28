"Мою дочь убили!": раздавленный горем Владимир Конкин впервые выступил с заявлением

Владимир Конкин: "Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита". Фото: Борис КУДРЯВОВ

На пятые сутки после трагедии Народный артист России Владимир Конкин нашел в себе силы рассказать о смерти дочери. Оказалось, что актер так и не смог смириться со странными обстоятельствами, при которых его молодая и полная планов на будущее наследница ушла из жизни. Поэтому Владимир Алексеевич нашел для себя единственное приемлемое объяснение.

- Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита, - с трудом сдерживая слезы, заявил Конкин в студии "Пусть говорят" и на всю страну обратился к следствию. - Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование. Если бы сейчас вокруг меня не было людей, которые меня поддерживают, я даже не знаю, что со мной было. Наверное, просто сердце не выдержало бы...

Звезда советского кинохита "Место встречи изменить нельзя" говорил недолго - было видно, что каждое слово дается ему с трудом. Позицию семьи пришлось объяснять директору артиста, которая пришла с ним на ток-шоу.

- Вокруг этой трагедии масса слухов и домыслов. Кто-то писал, что София была в депрессии, но это неправда. Она строила планы на будущее, - поделилась администратор Конкина. - А еще говорят, якобы она находилась в состоянии опьянения. Но вскрытие показало, что в ее крови алкоголя не найдено! В смерти Софии очень много странных моментов. По моим данным, например, в машине "скорой" не оказалось аппарата ИВЛ. Почему?

На этот и многие другие вопросы теперь предстоит ответить следствию. Сегодня по факту смерти Софии Конкиной наконец возбудили уголовное дело. Однако, об убийстве речь пока не идет: статья УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" подразумевает, что в фитнес-клубе на Красной Пресне, который посещала дочь звезды, халатно относились к безопасности посетителей. Так, в момент ЧП штатной медсестры даже не оказалось на месте. А сотрудники клуба, чтобы выгородить себя, заявили, что Конкина была пьяна, и когда ее откачивали, женщину якобы рвало красным вином.

Напомним, 32-летняя София Конкина умерла при странных обстоятельствах: она захлебнулась во время купания в бассейне, глубина которого составляет всего 1 метр 60 сантиметров. Женщина пробыла в воде до тех пор, пока ее не заметили другие посетители. Несмотря на упущенное время, врачам все-таки удалось завести сердце Софии, однако, спустя сутки, 24 сентября, дочь артиста скончалась. Признаков насильственной смерти при вскрытии у нее не обнаружили, однако, семья все еще ждет результатов подробной экспертизы тела. Родные Софии не понимают, как она могла утонуть, ведь дочь Народного артиста много лет посещала бассейн, хорошо плавала и не имела проблем со здоровьем.

Сейчас Владимир Конкин с тяжелым сердцем готовится к похоронам дочери - уже завтра ему предстоит проводить Софию в последний путь. Ее могила будет располагаться по соседству с маминой на Пятницком кладбище. Супруга Владимира Алексеевича скончалась от рака 10 лет назад.

Кроме того, семье предстоит решить, кто станет опекуном 11-летней дочери Софии Конкиной. С отцом Алисы женщина давно разошлась и находилась в затяжном конфликте. Однако, поскольку бывший муж не лишен родительских прав, то он может попытаться забрать ребенка - именно этого сейчас боится семья Владимира Конкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она могла выпить, но не перед походом в спортзал»: жених Софии Конкиной не верит в обвинения работников бассейна

За две недели до смерти дочь актера Владимира Конкина переехала к любимому мужчине (подробности)

Могла стать певицей, но бросила искусство ради работы: что известно о Софье Конкиной — погибшей дочери актера «Место встречи изменить нельзя»

Женщина захлебнулась в одном из столичных бассейнов (подробности)